Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате песни

В США ямайский певец Майкл Мэй подал в суд на американскую поп-звезду Майли Сайрус, обвинив ее в плагиате песни. Как передает ТАСС, истец требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов.

Мэй сочиняет и исполняет музыку в стиле дансхолл под псевдонимом Flourgon. Причиной его жалобы стала песня Сайрус под названием We Can't Stop. По словам ямайца, 25-летняя певица незаконно использовала в своем сингле некоторые слова и музыкальную структуру его композиции под названием We Run Things, которую он записал в 1988 году.

Помимо компенсации, Мэй просит суд запретить дальнейшее распространение, продажу и исполнение сингла We Can't Stop. Ответчиками в иске значатся Сайрус и ее звукозаписывающий лейбл RCA Records, принадлежащий корпорации Sony. Ни певица, ни Sony пока никак не прокомментировали ситуацию.