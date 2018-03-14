Уже в ближайшее воскресенье, 18 марта, пройдут выборы президента России. Вы пойдете голосовать?

Сергей Собянин, мэр Москвы

- Допустим, вы не идете, потому что уверены в результате, потому что вас все устраивает или просто у вас другие дела. Но вас автоматом запишут в забастовщики. И добавят, что вы сомневаетесь в российском статусе Крыма.

Оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру. Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку как показатель доверия Путину. Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших "против".

Без меня меня женили.

Вы согласны с этим? Лично я - нет.

Лео Бокерия, академик, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Минздрава России

- Вы спрашиваете, почему я иду на выборы? Считаю, что каждый уважающий себя и свою страну гражданин должен принимать участие в мероприятиях, которые касаются всей страны. Я не понимаю, например, людей, предлагающих голосовать против всех. Это не требует дополнительных объяснений. Если тебе дорого то, чем ты живешь, если ты любишь своих родителей, если чтишь их память, если тебе не безразлична судьба твоих детей и внуков, ты обязан участвовать в событиях, которые касаются каждого. Это глубочайшее заблуждение, что политика нас не касается. Ведь политик одним росчерком пера может изменить судьбы миллионов людей. Вот поэтому каждый из нас должен участвовать в выборах.

Александр Якимов, горнорабочий очистного забоя изумрудного Мариинского прииска, бригадир, Свердловская область

- На выборы ходим всей семьей на избирательный участок в школе, где я учился. И на этот раз пойдем голосовать все вместе за стабильность. Сами сравните - какая жизнь была 17 лет назад и какая сейчас. За это время наш прииск перешел под контроль государства и снова запустился после долгого простоя, когда работы в поселке не было, люди кое-как перебивались. В моей семье за это время тоже произошли перемены - у нас уже трое детей. Жена не работает, пока младшая дочка в садик не пойдет (сейчас ей полтора года). Словом, жизнь наладилась.

Людмила Казанцева, пенсионерка, Омская область

- Я всегда хожу на выборы. За всю жизнь ни одних не пропустила. Первый раз голосовала в 1970 году - тогда проходили выборы в Верховный Совет СССР. А я была молоденькой студенткой Ишимского педагогического института. За кого голосовала, уже не помню, а вот чувство собственной ответственности и значимости сохранилось в памяти до сих пор.

Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

- Один писатель сказал, что лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады. Думаю, более убедительный довод придумать трудно. Хотя у меня есть и абсолютно личные причины, по которым я считаю своим долгом участвовать в выборах. Мой голос такой же, как у любого гражданина России, и он является моим личным вкладом в фундамент российской демократии. Не больше, но точно не меньше. Отдавая голос, я не только реализую свое право выбирать, но еще и обретаю моральное право спрашивать с тех, кого выбираю, от муниципального до президентского уровня. На мой взгляд, в этом отличается позиция гражданина от оной у того, кто, лежа на диване, критикует власть в блогах.

Николай Валуев, чемпион России и мира по боксу, депутат Госдумы

- Как минимум важно пойти потому, что мы ведь руководителя страны выбираем. Вот для вас, например, имеет значение, чтобы за рулем сидел опытный водитель, если вы выезжаете за город на автобусе? То есть чтобы у него был сертификат о том, что он прошел все экзамены... Или возьмем капитана корабля: вам же важно, чтобы он был опытным и корабль бы не потонул? По тем же причинам и всем нам важно пойти на выборы и выбрать человека профессионального во всех отношениях.

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

- Любое гражданское, политическое дело отличается тем, что соединяет вещи, друг от друга очень отдаленные: взгляды отдельного человека и коллективные воззрения групп людей. Выборы главы государства, безусловно, находятся в этом ряду важнейших событий: голосующий так или иначе заявляет о том, что он с данным государством связан, желает участвовать в его жизни. Неучастие в выборах поступок не просто индифферентный, но депрессивный, бесперспективный. Поэтому участие в выборах я считаю необходимым как для отдельного человека, так и для государства в целом.

Игорь Коротченко, член Общественного совета при Минобороны России, ведущий военный эксперт

- Выборы президента - это возможность для граждан России проголосовать за продолжение политики по созданию сильного суверенного государства, обладающего армией, способной гарантированно обеспечить безопасность нашего народа. Выбирая президента, мы выбираем и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. Человека, который сможет обеспечить поступательное развитие государства вперед. И в условиях, когда мы будем сталкиваться с внешними угрозами, мы должны быть уверены в том, что 22 июня никогда не повторится. Это выборы за безопасное будущее развитие нашей страны. Поэтому всем стоит и прийти, и поучаствовать в них.

Евгений Тремасов, электрослесарь фабрики "Ураласбест", победитель профессионального конкурса "Лучший парень комбината", Свердловская область

- Я из трудовой династии, и в семье родителей было заведено ходить на выборы всем вместе. И мы с женой Марией обязательно пойдем 18 марта на избирательный участок. Сегодня нам есть за что голосовать: за стабильность, гарантии молодым семьям и право иметь свой дом, за благополучие родного города Асбеста. Чтобы в будущем нам не пришлось краснеть перед своими детьми.

Роман Максимов, студент Ростовского государственного медуниверситета, будущий педиатр

- Когда окончу университет, буду лечить детей. Именно так я представляю свое будущее. Для того чтобы мечта сбылась, всем нам нужен мир. Не хочу, проснувшись однажды, оказаться на баррикадах. Педиатры должны лечить обычные детские болезни, а не военные раны. Для меня самое главное - стремление руководителя защитить свою страну и обеспечить мирную жизнь. Значит, в переломные моменты, когда можно повлиять на свое будущее и будущее своих близких, нельзя проявлять равнодушие. А все "диванные" разговоры о том, что "мой голос ни на что не влияет, поэтому на выборы не пойду", это добровольный уход от реальной жизни, позиция слабых. Если есть право выбора, надо им воспользоваться.