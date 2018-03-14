Появились подробности о новой экранизации "Мастера и Маргариты"

Новая российская экранизация "Мастера и Маргариты" с бюджетом в восемьсот миллионов рублей выйдет в прокат в 2021 году. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Марс Медиа".

Продюсерами очередной адаптации романа Булгакова выступят Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов, Леонард Блаватник и Рубен Дишдишян. Режиссер и сценарист проекта - Николай Лебедев ("неремейк" "Экипажа", "Легенда №17", один из первых отечественных "маньячных" триллеров "Змеиный источник").

"Мастер" - один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения", - прокомментировал Эрнст. Добавив, что технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к такой экранизации - "адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения".

А то, что "роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины" - это "лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину", поскольку "экранизации завершенных и совершенных романов никогда не получаются равными первоисточнику", подчеркнул продюсер.

Как отметил Дишдишян, впервые он задумался об экранизации книги и даже приблизился к ней больше пятнадцати лет назад, "но тогда, наверное, не хватило смелости, "мускулов", чтобы подступиться к роману". Сейчас же, "когда индустрия и технологии стремительно развиваются", его компания почувствовала готовность.

"Мастера" Булгаков начал писать в 1928 году и работал над ним до дня смерти в 1940-м. Первая публикация - 1966 год, журнал "Москва".

Книга экранизировалась неоднократно, начиная с 1971 года, с постановки Анджея Вайды. Через год - фильм югославского, сербского режиссера Александра Петровича. Следом - четырехсерийный телефильм Мацея Войтышко 1989 года. Далее: фильм режиссера Юрия Кара (1994, из-за разногласий постановщика и продюсеров вышел лишь через семнадцать лет), 2005 год - версия Владимира Бортко.

В середине восьмидесятых права снять экранизацию романа добивался Эльдар Рязанов, но получил категорический отказ.