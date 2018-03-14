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14.03.2018 20:25
Рубрика: Экономика

Появилось видео избиения пассажиркой сотрудницы "Аэрофлота"

Текст: Иван Петров
В отношении врача-косметолога Лилии Кочетковой, которая из-за опоздания на рейс "Москва-Мюнхен" 8 марта не была допущена в самолет, может быть возбуждено уголовное или административное дело. Добиться наказания для пассажирки, накинувшейся в "Шереметьево" на одну из сотрудниц "Аэрофлота", намерена авиакомпания.

Дело в том, что после недопущения на борт Кочеткова рассвирепела и набросилась на догнавшую ее работницу авиакомпании. Ударила ее мобильным телефоном, схватила за волосы и нанесла несколько ударов руками. А девушка всего лишь хотела вернуть даме забытую ею на стойке вещь.

Но самое любопытное, что Кочеткова сейчас пытается выставить себя жертвой этого инцидента. В появившемся в СМИ интервью она рассказывает, что лишь "просто шлепнула сотрудницу по макушке телефоном", а в ответ "сотрудница авиакомпании вцепилась в нее ногтями". Кочеткова утверждает, что зафиксировала травмы и подала заявление в полицию. "Российской газете" удалось получить видео, на котором отчетливо видно, кто на кого нападает. Согласно записи видеокамеры, две сотрудницы авиакомпании спокойно шли по коридору в том же направлении, что и рассерженная пассажирка. Когда они поравнялись с ней, Кочеткова неожиданно набросилась на одну из девушек.

"У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица. Линейным управлением МВД России в аэропорту Шереметьево рассматривается вопрос о привлечении пассажирки к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в "Аэрофлоте".
Кроме того, в авиакомпании напомнили, что похожий инцидент произошел и 5 марта. Тогда пассажирка рейса "Москва - Вильнюс" также напала на сотрудницу авиакомпании. Женщина опоздала на посадку, а когда сотрудница авиакомпании отказалась ее пропустить в самолет, ударила ее. 

Обе дебоширки будут привлечены к ответственности, уверены в "Аэрофлоте".

В авиакомпании подчеркивают, что безопасность полетов и комфорт пассажиров для них главный приоритет. И если бы они пустили на борт опоздавших, во-первых, пришлось бы задержать рейс, а во-вторых, неизвестно, не выплеснулась ли бы агрессия этих женщин на кого-то из пассажиров. Кроме того, в "Аэрофлоте" намерены последовательно вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров по отношению к работникам авиакомпании.

Кстати, уже в июне начнет действовать правило "черных списков", когда буянам, дебоширам и отметившимся неадекватными поступками пассажирам авиакомпании перестанут продавать билеты. Две дамы, про которых сказано выше, явно окажутся в числе первых в этих списках.

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