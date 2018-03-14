Пользователей Сети насмешил экспрессивный попугай - видео

Новым героем интернета стал безымянный попугай, позабавивший публику своим суетливым бегом по крышке ванной. На видео птица яркой расцветки мечется взад-вперед, смешно цокая когтями по рифленой поверхности крышки, пробуя поверхность клювом на вкус и прочность.

Отчаявшись расковырять пластик, экспрессивное пернатое всем весом бросается на крышку, будто бы пытаясь ее проломить, но силенок для этого ему не хватает. Видимо, птица впервые оказалась в незнакомом месте, а новые ощущения и звуки ее тревожат и одновременно забавляют.

Чем в итоге завершилось знакомство эксцентричной попугая с новым интерьером и что он обо всем этом подумал - осталось, увы, за рамками ролика.