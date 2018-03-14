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14.03.2018 21:59
Рубрика: В мире

Премьер Словакии готов подать в отставку, но с рядом условий

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 14 марта, что уже на следующий день готов подать в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фицо уже сообщил президенту Словакии Андрею Киске, что готов оставить свой пост и назвать преемника, но только если будет выполнен ряд условий.

Фото: EPA
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Главное из них - что будет сохранена сложившаяся правительственная коалиция, состоящая из возглавляемой премьером партии "Направление - социальная демократия", Словацкой национальной партии и опирающейся на поддержку многочисленного в республике венгерского национального меньшинства партии "Мост - Хид".

В настоящее время в Словакии наблюдается общественно-политический кризис, возникший после убийства 25 февраля журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак работал на братиславское интернет-издание Aktuality.sk.

В минувшую пятницу в Братиславе прошли митинги, в которых участвовали порядка 30 тысяч человек.

В расследованиях убитого журналиста были вскрыты факты коррупции, в том числе в отношении двух помощников премьера Фицо, после чего им пришлось срочно оставить свои посты. Также в отставку ушли глава МВД и министр культуры.

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