Проект "Всероссийская школьная летопись" выпустил первые книги

Авторы проекта "Всероссийской школьной летописи" передали в Книжную палату первые 20 книг, которые написали школьники о себе и своей жизни.

"Когда мы вырастаем, мы перестаем помнить о том, какими были в детстве. И мир подростков становится непонятен. Какой же современный школьник на самом деле? Как он мыслит, чем живет? Нам хотелось получить его портрет" - говорит о смысле проекта президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова. За ней на столе - две аккуратные стопки не таких уж и тонких книжек. Все они написаны школьниками, от начальных классов до выпускных. В них - вся жизнь современных ребят сквозь призму их актуального мироощущения. "Им самим позже будет интересно прочитать, как менялись их взгляды, язык, мечты. Это - отличная память на всю жизнь", - считает Смирнова. Писательница Анна Гончарова с ней согласна: "Перед вами не просто книги. Перед вами частички душ, частички сердец, частички жизни, перенесенные на бумагу и вплетенные в нее. Это не сочинение, в котором заранее дают форму, тему и даже примерное содержание. Это творчество. И это невероятно сложно даже для опытных писателей".

Важно, что этот проект значим и для учителей: так они могут лучше узнать своих учеников, наладить контакт с ребятами и предоставить им возможность работать в команде, слаженно и четко. Ребята пробуют себя не только в роли редактора, художника-оформителя и автора, но и в качестве лидера. "Мне иногда приходилось заставлять ребят работать. Я собирала их и говорила, как важен этот проект. Те, кто не прислушался и не сделал этого, сейчас жалеют - их фактически нет в нашей летописи, они не напечатаны", - делится впечатлением одна участница проекта. Она также призналась, что их книга (со звучным названием "Наизнанку") значит для нее гораздо больше выпускного альбома.

Что же касается дальнейших планов, то Смирнова заверила, что проект только набирает обороты: "Сегодня мы передаем первые 20 опубликованных книг, но на сайте уже подано более 1000 заявок, а это значит, что будет тысяча изданных рукописей. Мы рассчитываем напечатать в этом году 3000 наименований, а в конце года хотим сделать книгу - портрет поколения. Туда войдут лучшие работы школьников, написанные в разных уголках нашей большой страны. Мы надеемся, что эта книга имеет потенциал стать бестселлером, и будет выпущен ее коммерческий тираж. Задача этого издания - объединить подростков всей России".

Теперь каждый желающий сможет прийти в Российскую детскую государственную библиотеку и почитать то, что написали подростки нашей страны, потому что один из отпечатанных экземпляров каждого наименования будет храниться именно здесь.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив.