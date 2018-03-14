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14.03.2018 13:33
Рубрика: Культура

Проект "Всероссийская школьная летопись" выпустил первые книги

Текст: Дарья Крутоголова
Авторы проекта "Всероссийской школьной летописи" передали в Книжную палату первые 20 книг, которые написали школьники о себе и своей жизни.
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"Когда мы вырастаем, мы перестаем помнить о том, какими были в детстве. И мир подростков становится непонятен. Какой же современный школьник на самом деле? Как он мыслит, чем живет? Нам хотелось получить его портрет" - говорит о смысле проекта президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова. За ней на столе - две аккуратные стопки не таких уж и тонких книжек. Все они написаны школьниками, от начальных классов до выпускных. В них - вся жизнь современных ребят сквозь призму их актуального мироощущения. "Им самим позже будет интересно прочитать, как менялись их взгляды, язык, мечты. Это - отличная память на всю жизнь", - считает Смирнова. Писательница Анна Гончарова с ней согласна: "Перед вами не просто книги. Перед вами частички душ, частички сердец, частички жизни, перенесенные на бумагу и вплетенные в нее. Это не сочинение, в котором заранее дают форму, тему и даже примерное содержание. Это творчество. И это невероятно сложно даже для опытных писателей".

Важно, что этот проект значим и для учителей: так они могут лучше узнать своих учеников, наладить контакт с ребятами и предоставить им возможность работать в команде, слаженно и четко. Ребята пробуют себя не только в роли редактора, художника-оформителя и автора, но и в качестве лидера. "Мне иногда приходилось заставлять ребят работать. Я собирала их и говорила, как важен этот проект. Те, кто не прислушался и не сделал этого, сейчас жалеют - их фактически нет в нашей летописи, они не напечатаны", - делится впечатлением одна участница проекта. Она также призналась, что их книга (со звучным названием "Наизнанку") значит для нее гораздо больше выпускного альбома.

Фото: Depositphotos.com
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Что же касается дальнейших планов, то Смирнова заверила, что проект только набирает обороты: "Сегодня мы передаем первые 20 опубликованных книг, но на сайте уже подано более 1000 заявок, а это значит, что будет тысяча изданных рукописей. Мы рассчитываем напечатать в этом году 3000 наименований, а в конце года хотим сделать книгу - портрет поколения. Туда войдут лучшие работы школьников, написанные в разных уголках нашей большой страны. Мы надеемся, что эта книга имеет потенциал стать бестселлером, и будет выпущен ее коммерческий тираж. Задача этого издания - объединить подростков всей России".

Теперь каждый желающий сможет прийти в Российскую детскую государственную библиотеку и почитать то, что написали подростки нашей страны, потому что один из отпечатанных экземпляров каждого наименования будет храниться именно здесь.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив.

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