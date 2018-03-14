Производство птицы продолжает расти

Производство птицы на убой в живом весе продолжает расти во всех категориях хозяйств. По итогам 2017 года оно составило 6,62 миллиона тонн, посчитали в Российском птицеводческом союзе - это почти на 7 процентов больше, чем в 2016 году.

Среди регионов лидерами по производству оказались Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская и Волгоградская области, а также Республика Марий Эл. А в январе 2018 года производство птицы прибавило 8,9 процента по сравнению с январем 2017 года.

К концу прошлого года поголовье домашней птицы в России составляло 556,6 миллиона голов - это максимум с 1993 года. Растет производство не только кур, но и нетрадиционных видов птицы - индейки, цесарок, уток, перепелов, фазанов. В общем объеме производства мяса птицы их доля составляет 6 процентов. Однако даже крупнейший производитель мяса птицы по итогам прошлого года - группа "Черкизово" - произвел в прошлом году 615 тысяч тонн мяса бройлеров и только 38 тысяч тонн - индейки (торговая марка "Пава-Пава"). В целом производство мяса индейки в сельхозпредприятиях в 2017 году составило 276,3 тысячи тонн в живом весе. Почти треть этого объема произвел "Пензамолинвест" (торговая марка "Индилайт"), на втором месте группа "Евродон" ("Индолина").

В структуре обеспечения населения продуктами питания мясо птицы и яйца занимают около 42 процентов, рассказал на общем годовом собрании членов Российского птицеводческого союза его президент Владимир Фисинин. Экспорт мяса птицы в прошлом году вырос также на 42 процента, до 163 тысяч тонн. Основная доля приходится на страны СНГ (66 процентов), остальное уезжает в ОАЭ, Таиланд, Сербию, Иорданию и другие страны.

Директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза Харон Амерханов обратил внимание на проблему недостаточного уровня развития племенной базы по птицеводству. По его словам, ведомство рассматривает все поступающие заявки, чтобы создать "комфортные условия для производства конкурентоспособной продукции". Производители птицы сегодня могут рассчитывать на субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию селекционно-генетических центров, субсидирование процентных ставок по кредитам и поддержку племенного птицеводства.

Основная доля экспорта мяса птицы приходится на СНГ, остальное уезжает в ОАЭ, Таиланд, Сербию

В конце прошлого года минсельхоз утвердил программу по продвижению и увеличению объемов экспорта продукции птицеводства. Согласно документу, экспорт мяса птицы к 2020 году должен вырасти более чем в три раза, до 370 тысяч тонн. Втрое должен увеличиться и стоимостный объем, до 25,4 миллиарда рублей.

Ударные темпы производства - не всегда плюс. "В стране фактически перепроизводство мяса птицы. Во многом это связано с тем, что нет практики регулирования поголовья. В США, например, такая практика существует - если цены на птицу падают, сокращается и ее производство. То есть выращивают ровно столько, сколько могут продать с прибылью. У нас в последнюю неделю февраля оптовая цена на мясо птицы - 75-78 рублей, это очень мало. Малые производители с учетом кредитной нагрузки на них остаются фактически за бортом рентабельности", - пояснил исполнительный директор "Ринкон-Менеджмент" Константин Корнеев. Еще один фактор, по его словам, это платежеспособный спрос. Если бы доходы населения были чуть больше, то потреблялось бы и больше самого мяса, и продуктов из него. Как показал обзор инФОМ для ЦБ, в декабре прошлого года на мясе и птице приходилось экономить 27 процентам россиян, в январе этого года - 24 процентам. Почти треть отметили рост цен на мясо и птицу в январе.

Впрочем, цены именно на курятину в течение всего 2017 года оставались на минимуме, говорит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. "В первом квартале 2017 года средняя стоимость по России на тушку цыпленка бройлера опустилась ниже 90 рублей за килограмм и за год постепенно приближалась к 80 рублям. Так как объем курятины на рынке продолжает расти и в 2018 году, можно представить, в какой сложной ситуации оказывается большинство производителей. Особенно небольшие и средние предприятия", - отметила эксперт. Значительную часть произведенной курятины птицеводы реализуют через розничные сети. Предприятия, не имеющие выход в сети, сталкиваются с сокращением отгрузок. "В свою очередь торговые сети проводят акции, в период которых стоимость тушки цыпленка бройлера приближается к оптовым значениям, - добавила Кудрякова. - Проведение подобных акций в значительной степени способствует привлечению розничного покупателя. Низкая цена - один из основных факторов, влияющих на выбор покупателя в пользу курятины".

По словам Константина Корнеева, экспорт смог бы снизить давление на российский рынок, но для этого нужно вывозить не меньше 500 тысяч тонн. Номинально сейчас на экспорт открыто 35 стран, однако мы вывозим только 160-170 тысяч тонн в год. "Не сформированы каналы продвижения продукции. В других странах производители птицы объединяются на уровне отраслевых ассоциаций, чтобы продвигать свою продукцию за рубеж. У нас же каждая компания сама по себе, отраслевой программы нет", - заключил эксперт.

мнение

Альберт Давлеев, президент AGRIFOOD Strategies, вице-президент Международной программы развития птицеводства (IPDP):

Категорически не согласен с тем, что в России отмечается перепроизводство мяса птицы. Его потребление показывает стабильный прирост на протяжении последних трех лет, несмотря на сложные социально-экономические условия, а, возможно, даже благодаря им. При снижении покупательской способности населения на любом рынке, не только в России, увеличивается потребление именно курятины и яиц как наиболее доступных видов животного белка. Именно поэтому доля птицы в мясной корзине россиян стабильно растет. Впрочем, рост популярности птицы - это глобальный тренд, присущий всем странам. К примеру, потребление курятины в Бразилии, где "мясная культура" традиционно базировалась на свинине и говядине, выросло за последние 20 лет в четыре раза - с 12 до 48 килограммов на душу населения. Да и в соседней Белоруссии курятины съедают более 40 килограммов, в то время как в мясном рационе украинцев она составляет 54 процента. А средний россиянин пока потребляет около 34 килограммов мяса птицы в год, так что есть еще куда расти.

Безусловно, у России есть огромный потенциал экспорта птицеводческой продукции - как минимум в 20 процентов от текущего объема производства или примерно в один миллион тонн в год.