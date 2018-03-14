Пушков рассказал, как Помпео повлияет на отношения России и США

Новый госсекретарь США Майк Помпео вряд ли испортит отношения России и США, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Помпео вряд ли станет угрозой для отношений США и России", - написал он в Twitter. "Невозможно упасть ниже пола"- реалистичная оценка, считает сенатор. "Хотя иногда и такое бывает", - добавил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку прежнего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место занял глава ЦРУ Майк Помпео.