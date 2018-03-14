Путин поздравил лыжницу Миленину с победой на Паралимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анну Миленину, которая завоевала "золото" на Паралимпиаде. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"На играх XII Паралимпиады Вы вновь продемонстрировали высочайший класс мастерства и отличную физическую подготовку, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в мировом лыжном спорте" - говорится в послании президента.

Путин подчеркнул, что медаль стала достойной наградой для спортсменки за "труд и силу воли".

Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя". Это ее шестая медаль высшей пробы на Паралимпийских соревнованиях, также она является семикратным серебряным призером и трижды бронзовым.