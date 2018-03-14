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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ипотека под 3% - бывает!

"Новая жизнь" позволит выгодно купить не только квартиру, но и дом
Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Неделя №7517 (54)
Самую доступную ипотеку в стране - белгородскую - ожидают перемены. Резонансный проект с говорящим названием "Новая жизнь" дополнит еще одна идея: помимо льготных квартир для белгородских семей будут строить небольшие дома. Схема их приобретения аналогична: сначала нужно внести треть стоимости в качестве первоначального взноса, потом подождать, пока дом будет построен, и, только уже заселившись, выплачивать оставшуюся часть кредита, предоставленного в виде готового жилья.
Предлагается малогабаритная студия с простенькой, но эргономичной мебелью в перспективном микрорайоне - с детским садом, начальной школой и развитой инфраструктурой. Чтобы приобрести такую под низкий процент, надо заполнить простую форму на специальном сайте, предоставить документы, которые подтвердили бы платежеспособность участника проекта, отсутствие своего жилья, а также участка под ИЖС, которые, кстати, тоже выдаются белгородцам на льготных условиях. Фото: Департамент строиельства и транспорта Белгородской области Предлагается малогабаритная студия с простенькой, но эргономичной мебелью в перспективном микрорайоне - с детским садом, начальной школой и развитой инфраструктурой. Чтобы приобрести такую под низкий процент, надо заполнить простую форму на специальном сайте, предоставить документы, которые подтвердили бы платежеспособность участника проекта, отсутствие своего жилья, а также участка под ИЖС, которые, кстати, тоже выдаются белгородцам на льготных условиях. Фото: Департамент строиельства и транспорта Белгородской области
Предлагается малогабаритная студия с простенькой, но эргономичной мебелью в перспективном микрорайоне - с детским садом, начальной школой и развитой инфраструктурой. Чтобы приобрести такую под низкий процент, надо заполнить простую форму на специальном сайте, предоставить документы, которые подтвердили бы платежеспособность участника проекта, отсутствие своего жилья, а также участка под ИЖС, которые, кстати, тоже выдаются белгородцам на льготных условиях. Фото: Департамент строиельства и транспорта Белгородской области

С мебелью и без

Участников кооператива - сотни, но с каждым управленцы проекта выходят на связь: то с перегородками в квартире решить вопрос - нужны ли, то теперь с мебелью.

Фото: depositphotos.com
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- У меня сейчас столько работы, что я не могу даже выбраться туда посмотреть, как там моя квартира, - сетует одна из будущих владелиц студии Кристина Пасика. - На самом деле все просто и без нервов идет. Вот, к примеру, присылают письмо - планировкой между кухней и спальной зоной предусмотрена такая небольшая перегородочка. Нам сказали: не отвечайте на это письмо, если она вам нужна. Если же нет, пишите заявление - уберем. С мебелью похожая история. Можно приобрести полный комплект. Как будет выглядеть квартира - показано уже на сайте "Новой жизни". Но это - исключительно наша добрая воля. Хотим сами обставлять - да пожалуйста.

- Комплект предложенной мебели можно разбить на части, купить, скажем, только кухню, - рассказывает Кристина Пасика. - Но если взять сразу все - и шкафы, и столик, и все остальное, то выйдет дешевле. Вот исключительно рыночные отношения.

Дышать легче

И все же будущие новоселы признаются, жить в такой крошечной квартире долго не получится. Как правило, это молодые семьи, у которых уже есть малыш. Пять лет дается на то, чтобы выплатить оставшуюся стоимость этого жилья, а как быть дальше? Ведь в такой студии уже и дышать будет нельзя, восклицает молодежь, забывая о том, что их же родители воспитывали в хрущевках такой же площади. "Новая жизнь" уже анонсировала на будущих этапах возведение домов с квартирами "евро-двушками" и "евро-трешками", но и в них, как отмечают белгородцы, будет тесновато. Выход, собственно, один - свой дом на своей земле, не без улыбки повторяют белгородскую присказку участники кооператива.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Резонансная программа индивидуального жилищного строительства в регионе актуальна до сих пор. Однако молодым белгородцам даже льготные кредиты от регионального Фонда ИЖС теперь кажутся не таким уж и подспорьем. Мол, миллион рублей всего. Да и сама стройка - это головная боль на годы.

- Банки предоставляют кредиты на ИЖС неохотно и дорого, сами люди понимают, что строиться - дело нелегкое, а жить в собственном доме хочется всем, - говорит глава компании-агрегатора "Новой жизни" Александр Славкин. - Вот и родилась идея - построить дома на таких же условиях, как и квартиры-студии.

1,9 миллиона рублей стоит подержанная однокомнатная хрущевка в пригороде Белгорода.

Пока о каких-либо конкретных цифрах речь не идет. Есть исключительно концепция белгородского молодежного поселка, домов примерно в 40. Каждый коттедж площадью 80 "квадратов". Славкин говорит, что еще точно никто не просчитал, сколько обойдется строительство конкретных домов по конкретным проектам - последних просто еще нет. По предварительным прикидкам, цена дома будет примерно 2,6 миллиона рублей, первоначальный взнос - почти 800 тысяч. Дальше - семь лет рассрочки оставшегося платежа, к которому ежемесячно агрегатор добавит лишь тысячу рублей - за пользование деньгами. Сама идея уже заслужила одобрение общественности.

Конкретно

Кто может стать участником кооператива "Новая жизнь"?

Белгородец в возрасте до 36 лет.

Имеет постоянный доход.

Не имеет жилья и участка под ИЖС.

За пять лет до участия в проекте не продавал, не дарил и не отказывался от прав на другое жилье.

Как приобрести квартиру в кооперативе "Новая жизнь"?

Первоначальный взнос - треть стоимости - примерно 400 тысяч рублей.

Ожидание строительства дома и отделки квартиры (в настоящее время участники проекта вот на этом этапе).

Получение ключей.

Новоселье.

Выплата оставшейся стоимости квартиры: ежемесячно по 14 тысяч рублей или досрочное погашение средствами материнского капитала, собственными накоплениями, выигрышем в лотерею и так далее.

Фото: Департамент строиельства и транспорта Белгородской области.

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