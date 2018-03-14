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14.03.2018 18:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты и философы призвали москвичей проголосовать на выборах

Текст: Сергей Бабкин

Депутаты и общественники всех уровней лично начали звать москвичей на президентские выборы: по всему городу сегодня развернулись 250 агитационных пикетов. Жителям столицы раздают памятные значки, шары и буклеты с напутствиями звезд и философов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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С утра пикет работал на входе в ГУМ со стороны Ветошного переулка. Каждый посетитель универмага получал карманную инструкцию: книжка объясняет, зачем нам всем стоит посетить избирательный участок. "Я с советских времен такого не встречал, - поделился с "РГ" военный пенсионер Андрей Армишев, один из участников акции. - Ко мне даже домой приходили агитаторы, так что про выборы знаю. А вот сегодня и Аристотель голосовать приглашает, как тут отказаться?". Действительно: мужчина разложил карманную книжку, где собраны изречения известных артистов политиков и деятелей культуры. Армишеву больше запомнилась фраза греческого философа: "Человек вне общества - или бог, или зверь".

Почти все посетители универмага памятки брали с собой для домашнего изучения и бежали дальше по своим делам. Но были и те, кто интересовался у агитаторов: за кого, мол, лучше проголосовать? Активисты достоинств и недостатков кандидатов не описывают, предлагают только посмотреть дебаты, полистать интернет-программы и сделать осознанный выбор. Призывали к этому и действующие депутаты всех уровней. Например, в ГУМе с избирателями пришел пообщаться федеральный парламентарий Анатолий Выборный.

Пикеты развернулись не только в ГУМе, но и во многих других столичных ТЦ. Несмотря на будний день, довольно популярной акция оказалась в "Парусе" -  на северо-востоке города. "Очень многие подходили, задавали вопросы о предстоящем дне голосования, - рассказал "РГ" депутат Мосгордумы Валерий Теличенко. - Стараемся все подробно объяснить, подойти к каждому индивидуально".

По словам Теличенко, эти акции будут длиться всю предстоящую неделю и закончатся днем тишины  в субботу. Напомним, идти в народ и звать москвичей на выборы решили сами общественники - в различных флешмобах принимают участие одновременно представители сотни некоммерческих организаций.

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