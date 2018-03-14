Проект "Активное долголетие", недавно запущенный правительством Москвы, поддержали многие известные люди. Среди них - Лейла Адамян, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, главный акушер-гинеколог страны, которая на протяжении более 45 лет занимается не только успешной врачебной и научной деятельностью, но и сохраняет активную социальную позицию. Как она оценивает новую инициативу столичных властей? Что, по ее мнению, проект может дать москвичам? Об этом Лейла Адамян рассказала корреспонденту "РГ".

Лейла Владимировна, как по-вашему, нужны москвичам подобные программы?

Лейла Адамян: Да, я уверена в этом. Москва - огромный город, и пожилым москвичам необходимы различные клубы, центры, секции, причем желательно в пешей доступности от дома, чтобы не тратить много времени и сил на дорогу. В этих клубах и секциях они смогут заниматься спортом, образованием, просто общаться, чего так часто не хватает людям в возрасте. Многие люди зрелого возраста наполнены опытом, знаниями, которые, к сожалению, нередко оказываются невостребованными, и им негде реализовать свои амбиции. Между тем активное взаимодействие с пожилыми людьми необходимо не только им самим, но и более молодым поколениям, поскольку обогащает их знаниями, проверенными многолетним опытом, подсказывает правильные пути развития, помогает в выполнении собственных планов и осуществлении проектов общества в целом. Древние мудрецы говорили: "Свое добро приумножаешь, когда разумно отдаешь". И это действительно так.

Конечно, пожилым людям общение и активность особенно полезны. Ведь для достойной продолжительной жизни необходимы не только хорошее физическое состояние здоровья, но и "ментальное долголетие" - сохраненные мыслительные процессы, память, речевые навыки, желание познавать новое, в конце концов - интерес к жизни. В противном случае человек может оказаться ненужным, выброшенным из жизни, работы, общества.

Так сложилось, что я, врач, посвятившая свою жизнь здоровью женщин, семь лет тому назад создала Дом танца "Дуэт со звездами". В нем сейчас любят заниматься и проводить досуг москвичи, что называется, "от мала до велика" как из числа жителей района, так и уважаемых людей со всей столицы. Встречи с видными людьми - артистами, музыкантами, поэтами, конкурсы, семинары, конференции, отмечаются праздники. Дом пронизан творчеством, красотой, здоровьем, искусством. Словом, я уже участвую в проекте "Активное долголетие" и делаю это с удовольствием.

Детскому ансамблю "Маленькая страна" Ильи Резника, где директор - его жена Ирина Романова, очень комфортно в Доме танца Лейлы Адамян (на снимке справа). Фото: Сергей Михеев

Лейла Владимировна! Но почему именно танцы? Как это случилось?

Лейла Адамян: Совершенно случайно. Почти десять лет назад у меня произошло несчастье, я потеряла мужа. Мне было очень плохо. И именно в это время один из известнейших танцоров подарил мне платиновую карту - приглашение на занятия танцами в одном из клубов города. Первые уроки брала робко, с опаской. А в какой-то момент поняла, что по сути это тот же спорт - движение, нагрузки, а спортом я в молодости занималась. Была даже капитаном юношеской сборной Грузии по волейболу. Только тут еще сильнее эмоциональная составляющая в сочетании с физической нагрузкой. Музыка, ритм, группа увлеченных танцующих людей сделали свое дело... В итоге, начав почти с нуля, я с радостью начала танцевать танго, вальс, латиноамериканские танцы... Это стало для меня настоящим открытием.

Ну хорошо, освоили что-то новое в жизни. Но вы же на этом не остановились, пошли дальше!

Лейла Адамян: Да. Я поняла, что должна поделиться своим отношением к танцу с другими, рассказать, насколько он полезен для здоровья. Как женский доктор, знаю: даже беременная женщина должна танцевать, так как ребенок в ее утробе под красивую музыку тоже танцует вместе с матерью. Документально зафиксировано, насколько ему хорошо в этот момент. И напротив, если, скажем, родители ссорятся, будущей маме что-то угрожает, еще не родившийся малыш испытывает стресс, пытается укрыться. Причем, в отличие от многих лекарств, противопоказаний у танца практически нет. Только надо знать, кому, в каком возрасте, при какой общей физической подготовке и состоянии здоровья какой именно танец можно рекомендовать.

Даже беременная женщина должна танцевать, так как ребенок в ее утробе под красивую музыку тоже танцует

Ну например...

Лейла Адамян: Например, танец живота. Он замечательно укрепляет женщинам мышцы брюшной стенки, что делает фигуру красивой, а когда придет пора, это поможет еще и в родах. Эти танцевальные движения полезны и в зрелом возрасте для укрепления слабеющих мышц. Молодым людям хороши латиноамериканские танцы, а также зумба, бачата и подобные быстрые танцы. Человеку с заболеваниями сердца можно рекомендовать танго и другие классические танцы. Я, конечно, не специалист, но убеждена, что всем нам по плечу освоить любые танцы и получить от них удовольствие.

В итоге я пришла к выводу, что мне нужен свой Дом танца. Именно дом, куда люди смогут приходить всей семьей. К примеру, в одном зале учится танцевать внук, а в другом в это же время танцует танго его мама и кружится в вальсе бабушка. Вот вам и общность интересов разных поколений, вот вам платформа для общения, дискуссий, взаимного обогащения молодежи и пожилых людей. Именно так сегодня и происходит в нашем Доме танца "Дуэт со звездами" на улице Тимура Фрунзе. И главное, никто никуда не спешит: работает наш дом с 10.00 до 22.00. Выбирайте любое удобное для себя время и приходите танцевать.

Сегодня мы пошли дальше - предоставили наш танцпол группам аутистов и включили танцы в специальные реабилитационные программы, входящие в проект "Мы все из одной глины", инициированный Еленой Радзинской. И знаете, результат не заставил себя долго ждать, дети стали более открытыми и готовыми к общению. Уверена, что 21 мая, во Всемирный день аутистов, на сцене Большого Кремлевского дворца они поразят своими успехами и талантами.

У вас получился действительно Дом. Когда мы с фотокорреспондентом "РГ" заглянули к вам в последний день Масленицы, застали там потрясающий праздник. С утра звучала музыка, пришедших встречали блинами с икрой, дети выступали со сцены. В пляс пускались и их родители...

Лейла Адамян: Такие праздники у нас стали традицией. Проводим их раз пять-шесть в год. Помимо Масленицы, встречаем Рождество, Новый год, отмечаем День Победы, День города, начало нового учебного года. Приятно помочь школьникам подготовиться к выпускному вечеру, молодоженам - к свадьбе, пожилым москвичам - к юбилею со дня свадьбы. Что интересно - на этих групповых занятиях для людей самого разного возраста никто никого не стесняется. Во многом колорит и настроение праздникам придает детский ансамбль "Маленькая страна" Ильи Резника. Мы пригласили его в наш Дом танца, и теперь талантливые дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет занимаются дважды в неделю совершенно бесплатно и периодически радуют новыми замечательными программами. Причем это не раз и навсегда сформированный коллектив - он открыт для всех юных талантов, которых мы с удовольствием поддерживаем под патронажем Дома танца и еще двух инициированных мною проектов - "Л.А.В. Дом Творчества" и "Благотворительный фонд Лейлы Адамян".

В рамках фонда функционирует "Открытый университет". Это конференции, на которых мои коллеги, ученики, видные специалисты читают лекции о разных аспектах репродуктивного здоровья, профилактике рака, возрасте, правильном старении. Конференции транслируются в прямом эфире, размещаются на YouTube и таким образом распространяются на самую широкую аудиторию. Проходят конференции в "Геликон-опера". После лекций и дискуссий мы приглашаем слушателей в театр на ту или иную постановку - с билетами помогает снова фонд. Мне кажется, это фантастический проект - просвещение, наука и искусство в одном флаконе. И подчеркиваю еще раз - он открыт для людей всех профессий и возрастов, включая москвичей старшего поколения, желающих сохранить свою жизненную активность.

Все, о чем вы рассказываете, требует немало сил и времени. Где берете их? Притом что продолжаете работать, заниматься наукой, общественной деятельностью...

Лейла Адамян: Я действительно человек очень занятой. Заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова, главный акушер-гинеколог Минздрава России, президент трех медицинских общественных ассоциаций, заведующая кафедрой Московского государственного медико-стоматологического университета, академик... Но не хлебом единым жив человек. Вот я лечу людей. А для чего нужно им здоровье? Оно имеет смысл только тогда, когда жизнь человека наполнена интересными делами, ощущением собственной пользы для других. Тогда появляются дополнительные силы, которых хватает на все, даже если на сон остается, как у меня, всего 4-5 часов. В этом я и вижу главный смысл проекта правительства Москвы "Активное долголетие". Я уверена, он способен помочь достигнуть гармонии с окружающим миром не только москвичам, но и всем россиянам - представителям старшего поколения, а их в возрасте старше 60-65 лет в стране более 40 миллионов человек. И каждому из них не хотелось бы быть обузой ни семье, ни детям, ни государству. Для этого и надо поддерживать, в первую очередь, свою физическую активность. Поверьте как врачу: на 50% здоровье человека зависит от него самого, его образа жизни и лишь на 20 - от медицины, 15 - от наследственности и на столько же - от экологии. Но большей-то частью, повторюсь, все-таки от себя самого.

Приведу пример самого близкого мне человека. Моей маме в мае исполнится 93 года. Она всю жизнь работала, а сейчас мой преданный соратник во всех моих начинаниях. Мама поддерживает все мои социальные проекты. По мере возможности помогает готовить праздники в нашем Доме танца. Например, к последнему связала 82 пары детских шерстяных носочков, которые мы раздарили нашим маленьким гостям на прощание, когда они уходили домой. Вырастив двух дочерей, воспитав внуков и правнуков, мама остается "стержнем" нашей семьи и полностью олицетворяет идею активного долголетия.