Серебряный возраст, как еще называют период в жизни человека, вышедшего на пенсию, это время, когда можно воплотить все желания, на которые раньше не хватало ни времени, ни денег, а порой и сил. И вот она, свобода. Не надо вставать в 6 утра, провожать в школу детей, а потом два часа добираться до работы. А что же делать? Не сидеть же целый день перед телевизором в ожидании весны, когда можно склониться над грядками.

Оказывается, круг занятий, которыми хотели бы заняться московские пенсионеры, гораздо шире. Это выяснилось после старта проекта "Активное долголетие", запущенного с 1 марта правительством Москвы. В первую же неделю пожилые москвичи заполнили в территориальных центрах соцзащиты 35 тысяч анкет-заявок. А будет их, считает руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян, не менее 800 тысяч. Столичные власти обещают всем помочь найти дело по душе, причем неподалеку от дома.

А не пора ли в театр?

Анализ поступивших анкет-заявок показал, что большинство пенсионеров - 33%, хотели бы заняться спортом, 30% - повышением образования ( включая компьютерную грамотность и иностранные языки), 13% - творчеством, 11% - танцами, 7% - пением и 4% - рисованием. В проекте "Активное долголетие" все это так или иначе нашло отражение. Во всех территориальных центрах соцзащиты уже действуют или только создаются спортивные секции, уроки художественно-прикладного искусства, пения, танцев, курсы английского языка, а также занятия настольными играми вроде шахмат и другими.

"Но если даже в нашем районном центре нет, скажем, секции по йоге или китайскому языку, а желающие заниматься ими будут, мы обязательно найдем адреса, где такие занятия идут", - рассказала корреспондентам "РГ" директор территориального центра социального обслуживания "Марьино" Ольга Голицына.

А что же уже есть

В центрах самого большого в Москве Юго-Восточного округа есть уже много интересного. Например, в Капотне ветераны сами создали маленький театр "Все мы актеры". Спектакли здесь регулярно репетируют всего шесть человек. Да и те то и дело меняются: то у кого-то подскочит давление, то в гости к приме приехали правнуки. Но театр живет! Его организатор 62-летняя Ираида Ивановна Шабаева рассказывает: "Кто-то хочет крестиком вышивать, кто-то гимнастикой заниматься, а я хочу в театре играть. А чем еще заняться? Живу одна, сериалы не люблю, лучше свои сюжеты придумать и поставить на сцене". Она и впрямь сама пишет сценарии, знает все роли наизусть и способна подменить любого актера, хотя память, конечно, уже не как в 20 лет. Зал встречает Ираиду Ивановну всегда бурными аплодисментами.

Для новичков здесь подготовили подарок - спектакль, где внучек Иванушка хочет жениться на Василисе, которая заставляет его разменять бабушкину избушку-двушку на две однушки... Ираида Ивановна очень надеется, что среди новых участников проекта "Активное долголетие" найдутся у нее единомышленники и театральная труппа центра расширится.

Любят в Капотне и латиноамериканские танцы. "Как только я включаю музыку, на лицах наших дам появляется улыбка, они с радостью включаются в танец, а это дорогого стоит", - объяснила Виктория Кононова, лицензированный инструктор Zumba Fitness. Теперь она дважды в неделю приезжает в центр и преподает Zumba.

Менее активные идут заниматься в кабинет рукоделия, в нем уже свободного места нет - повсюду выставлены поделки местных мастериц. Например, огромная зеленая кобра из бумаги с табличкой "Смирнова Зоя Павловна, 1929 г. р.". По словам руководителя кружка Ирины Дзюбы, когда работы 89-летней пенсионерки выставляются на ярмарках, мало кто верит, что четырехзначная цифра означает год рождения автора, обычно спрашивают: это что, гривны?

А что же мужчины? "Они к нам приходят в 9 утра, как только открываемся, - и за биллиардный стол, другие подтягиваются к обеду - играют в шашки, шахматы, домино, - вновь включается в разговор Ольга Голицына. - Но их у нас меньше. В основном женщины, у которых мужья умерли, а дети выросли и разъехались. Для них неожиданность, что здесь они могут найти столько дел".

Вместо костылей скандинавские палки

Еще одно любимое занятие столичных пенсионеров - скандинавская ходьба. С марта такие уроки начались в большинстве центров. В районе Люблино чуть не все пожилое население в полдень дважды в неделю выходит наворачивать круги с палками в руках по территории центра.

- Очень полезное занятие! Свежий воздух, дыхание восстанавливается, мышцы в тонусе, - агитировал нас присоединиться к ним 70-летний Николай Георгиевич Назаров. - Мне палки врачи посоветовали, и я им очень благодарен.

Занятия ведет медсестра центра "Марьино" Надежда Корсакова. Подтверждает: "Достаточно полчаса провести на "Тропе здоровья" - так у нас

называют маршрут вокруг центра, и сразу почувствуете улучшение работы сердца, суставов, в целом организма. Мои ученики после каждого занятия говорят, что вот теперь у них ничего не болит, легкость во всем теле".

Часто в центре "Марьино" бывают и парикмахеры, визажисты, специалисты из фонда "Кто, если не Я?" Красивая прическа, макияж, маникюр, педикюр... Какая женщина откажется от всего этого? Мастерам порадовать их тоже приятно. "Мы все в основном многодетные мамы, осваиваем новую профессию. Недавно закончили курсы. А тут такая благодарная практика!" - делится парикмахер Надежда Артемьева.

"Серебряный" волонтер

Занятия с пенсионерами ведет все больше некоммерческих организаций и фондов. Идею привлечь их к проекту подали в НИУ "Высшая школа экономики", справедливо заметив, что пенсионеры и сами могут стать инициаторами проектов или вступать в ряды волонтеров. Ведь у каждого из них за плечами богатый жизненный опыт, которым многие готовы поделиться. Например, в центре "Щукино" один из ветеранов предложил проводить занятия китайской гимнастикой несколько раз в неделю. А в филиале "Хорошево - Мневники" около 30 волонтеров пенсионного возраста занимаются со сверстниками хоровым пением, художественно-прикладным искусством. Причем абсолютно бесплатно!

Участниками проекта стали и москвичи Валентина Матвеева и Владимир Ерахтин. В разных районах они устраивают для пенсионеров балы, вместе с ними вальсируя в шикарных нарядах. "Бросайте работу и уходите на пенсию, скучно не будет!" - агитируют они.

Статистика

Средняя продолжительность жизни в Москве 77 лет. А буквально в ближайшие полтора-два года по расчетам экспертов она может пересечь планку в 80 лет.

Справка "РГ"

Записаться в центр соцзащиты для участия в проекте " Активное долголетие" просто: любой горожанин старше 55 лет, не имеющий ограничений по здоровью, может подать заявление. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича. Узнать список занятий и выбрать наиболее интересные из них можно по телефонам центров социального обслуживания или на сайтах. Кроме того ответы на вопросы, связанные с программой, можно получить по телефону 8 (495) 221-02-82.