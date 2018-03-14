В связи с предстоящим ЧМ по футболу власти Москвы в этом году рассчитывают принять в столице почти 23 млн туристов - на 1,5 млн больше, чем в 2017-м. Об этом сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Владимир Путин продемонстрировал навыки владения мячом По купленным билетам на ЧМ среди иностранцев лидируют болельщики из Колумбии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США и Китая. Они смогут болеть за любимцев не только на стадионах, но и в фан-зоне на 25 тысяч человек, которую расположат у главного здания МГУ. Обучены 1,5 тысячи гидов-переводчиков, разговаривающих на 24 языках. Безопасность обеспечит туристическая полиция. Поможет ей в этом городская сеть видеокамер, которых установлено более 142 тысяч. А каждый отель в городе имеет сертификат о защите от террористов.