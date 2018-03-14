Около 75% москвичей получают всевозможные госуслуги онлайн - например, к врачу хоть однажды записывались через Интернет порядка 11 миллионов жителей столицы. При этом набор электронных сервисов постоянно расширяется, совсем недавно появилась возможность согласовать онлайн перепланировку квартиры, а в скором будущем возможностей у пользователей Сети станет еще больше. Когда они появятся, узнал корреспондент "РГ".

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О развитии электронных сервисов столицы на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. По ее словам, ближайшее нововведение - возможность заказать полис обязательного медицинского страхования через портал mos.ru.

Сейчас, напомню, для получения полиса нужно дважды приходить в центр госуслуг "Мои документы" или в страховую компанию - в первый визит написать заявление, а потом забрать готовый полис. "До конца марта мы хотим сократить этот путь вдвое - выбрать страховщика и написать заявление можно будет онлайн, а потом останется прийти за документом", - объяснила Шинкарук.

Выбрать офис, откуда удобнее забрать полис, можно также на портале и там же выбрать страховую компанию. Заказываемые полисы будут нового образца - в виде пластиковой карты с микрочипом и фотографией владельца.

Другие новшества, над внедрением которых сейчас работают в мэрии, тоже во многом касаются здравоохранения. Прикрепиться к взрослой или детской поликлинике через Интернет в столице уже можно, но до конца года обещают такую же возможность и в отношении стоматологических клиник.

"В пилотном режиме мы начали еще в нескольких поликлиниках прорабатывать возможность отдельно записываться на диспансеризацию или получение определенной медицинской справки, - рассказала Шинкарук. - Чтобы людям в таких случаях не нужно было идти к терапевту, а сразу попасть к нужному специалисту. Сейчас смотрим, как это работает, и если сложностей не возникнет, то распространим этот механизм на все поликлиники".

В детсад без очереди

Все электронные госуслуги в Москве сосредоточены на портале mos.ru - постепенно он собирает все больше городских сервисов, чтобы москвичам не приходилось для разных задач переключаться с сайта на сайт. Популярность ресурса растет в геометрической прогрессии: в прошлом году, например, через него было оказано более 250 млн услуг, что почти на треть больше показателей 2016 года, когда еще существовал отдельный портал городских услуг.

Какие же сервисы наиболее популярны? Лидеры постоянно меняются в зависимости от сезонов и других факторов. По итогам уходящей зимы на первую позицию вышла услуга записи в кружки, спортивные секции и дома творчества. Только в декабре-январе к ней обратились больше 60 тысяч человек, и это неудивительно - после начала нового учебного года традиционно возрастает интерес к кружкам и секциям.

Популярны и другие образовательные услуги, десятки тысяч обращений набрали сервисы для записи детей в первый класс и детский садик, для оформления социальной карты учащегося и другие.

Параллельно с востребованностью растут и возможности сервисов. Московские родители могут онлайн следить даже за тем, что ест их ребенок в столовой. С этим помогает система "проход и питание", она собирает данные о безналичных платежах с карт "Москвенок", которые есть почти у миллиона школьников. Вдобавок родители могут запретить продавать детям те или иные продукты, которые, к примеру, ребенку не рекомендует врач. Чаще всего под запрет попадают соленые хлебные палочки и мини-крендели.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Александр Мелешенко

Увлекательные автоистории

На здравоохранении и образовании возможности электронных сервисов Москвы не заканчиваются. В последние годы многие услуги стали доступны, например, автомобилистам. Во-первых, для них существует отдельный сайт avtokod.mos.ru. Там можно не только проверить штрафы, но и некоторые из них тут же обжаловать. А еще записаться в ГИБДД, рассчитать и купить страховой полис и даже узнать цену ремонта авто.

На mos.ru, впрочем, тоже есть услуги для автомобилистов - с недавних пор стало возможным проверить историю автомобиля. По госномеру и номеру СТС умный сайт за несколько секунд предоставит информацию о владельцах машины, расскажет, бывала ли она в авариях, какой у нее заводской цвет и размер транспортного налога.

Кстати

Электронные сервисы и услуги доступны на портале в разделе "услуги": mos.ru/services/catalog/popular/. Регистрация на сайте очень простая - достаточно ФИО, адреса электронной почты и номера мобильного телефона. Причем личный кабинет откроет доступ и к другим ресурсам Москвы: порталам "Наш город", "Автокод" и "Московский паркинг".