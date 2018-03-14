На МЦК проведут масштабное обновление навигации

На Московском центральном кольце вскоре начнут обновлять временную навигацию на более вандало- и природоустойчивую.

Как сообщается в официальном Telegram-канале кольца, всего предстоит поменять более 800 элементов. В частности, полностью поменяют указатели, наклееные на столбах навесов - на их указаны перечни станций, в сторону которых идут поезда. Из-за того, что станции находятся на улице, эти объявления часто отклеиваются и выцветают под воздействием солнца, снега, дождя и атмосферы. Кроме того, периодически они страдают от вандалов.

Вместо наклеек на столбах появятся антивандальные лайтбоксы. Кроме того, на станциях появятся и стенды с информацией о безопасном поведении на железной дороге.