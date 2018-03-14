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14.03.2018 15:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Пиво на ЧМ-2018 будут продавать на стадионах Москвы и в фан-зоне‍

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве на стадионах и в фан-зоне около главного здания МГУ во время матчей чемпионата мира по футболу будут продавать пиво. Об этом рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

По его словам, в фан-зоне будет несколько экранов, сцена и палатки спонсоров, где и можно будет приобрести слабоалкогольные напитки. Впрочем, на чемпионате мира пиво будет продаваться и на стадионах. "Это требования ФИФА, непременное условие", - сказал Гуляев.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Фан-зона на площади перед зданием МГУ рассчитана на 25 тысяч болельщиков с бесплатным входом. Там на экранах запланирована трансляция матчей не только со стадионов столицы, но из всех городов-участников чемпионата.

Николай Гуляев напомнил, что в столице во время чемпионата будет задействовано около 1,5 тысячи гидов-переводчиков. По его словам, сегодня в Москве работают 1450 гидов-переводчиков, владеющих на 24 языках мира, а также 810 экскурсоводов, ведущих экскурсии на русском языке.

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