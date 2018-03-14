Сообщение о нападении собак на людей в Москве не подтвердилось

Информация о нападении стаи собак на востоке Москвы не подтверждается. Об этом РИА Новости сообщили в префектуре ВАО столицы.

Ранее очевидцы позвонили в правоохранительные органы и рассказали о стае агрессивных собак на улице Борисовская района Соколиная гора. Полицейские выехали на место происшествия.

"Информация о нападении не подтверждается, - заявили агентству в префектуре. - Мы выяснили, что было сообщение от женщины, что ее покусала стая собак - никто никого не кусал".

Сведения о стае собак переданы в соответствующие службы, адрес взят на контроль, отметили в префектуре.