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14.03.2018 14:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Студенческие спектакли идут при переполненных залах

Текст: Валерий Кичин
Что, оперетта опять умирает? Но вот студенты легендарной "Щуки" играют Имре Кальмана, студенты ГИТИСа поют Джорджа Гершвина и Кола Портера. "О, баядера!" и "В джазе только девушки" - спектакли знаменитых театральных вузов, которые идут сейчас в Москве, - шоу особого рода. Это парад потенциальных возможностей нашего музыкального театра.
Сцена из спектакля "В джазе только девушки" Фото: ГИТИС Сцена из спектакля "В джазе только девушки" Фото: ГИТИС
Сцена из спектакля "В джазе только девушки" Фото: ГИТИС

Студенческие спектакли только потом - зрелище, а сначала - учеба, тем и колоритны. Их авторы и руководители курсов, известные мастера оперетты Герард Васильев и Жанна Жердер имеют целью не столько воплотить знаменитое произведение, сколько дать студентам серию захватывающих заданий, выявить сильные стороны молодых актеров и их развить. И надо сказать, получается увлекательней, чем насквозь знакомые истории о любви индийского принца или о двух отморозках, затесавшихся в дамский джаз-банд. Институты бедны, в спектаклях нет положенной жанру ослепительной сценографии, а вместо оркестра - превосходный, но одинокий пианист. А выходишь с радостным ощущением внезапно обретенных богатств.

Фото: Сайт Белорусского государственного академического музыкального театра
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Это природа учебного спектакля: его главный сюжет - освоение универсального жанра со всеми ловушками и тайнами. Парад головокружительных аттракционов на грани возможного, им движет азарт преодоления: актеры не "исполняют" нечто, а творят свое будущее. Они еще понятия не имеют, удастся ли им удержаться в искусстве, возьмет ли их какой-нибудь хороший театр, но настроены на победу, и здесь не увидишь работы "вполноги" - только "до полной гибели всерьез". И при этом все должно быть словно играючи, невесомым, отважным и бравурным - как и нужно в "легком жанре".

Обе классические вещи адаптировала для учебной сцены Жанна Жердер. Сюжет "Баядеры" перенесла в Голливуд 30-х годов, где по знаменитой оперетте ставят фильм, и мы в кинематографическом закулисье с его интригами, ревностью, коварными подножками сопернице и упрямым восхождением к славе ценой любых жертв. Музыка Кальмана в такой сюжет уложилась без зазоров, молодым актерам есть что играть и над чем иронизировать. Фабула кинофильма "В джазе только девушки" - шампур для динамичного театрального ревю, на него нанизаны музыкальные номера из разных фильмов и десятилетий от Melancholy Baby из "Ревущих 20-х" ("Судьба солдата в Америке") и Tea For Two Юманса до "Рапсодии в стиле блюз" Гершвина и мелодий Кандера из "Кабаре". Даже воспроизвели восхитительный эпизод из фильма 1943 года "Сестра его дворецкого", где Дина Дурбин пела любовно скомпонованное попурри из русских романсов. Те, кто видели картину, оценят, с каким изяществом и артистизмом провела этот номер Анна Малькина, потенциальная звезда нашей музыкальной сцены.

Что еще здесь здорово? Актеры с первых шагов привыкают воспринимать культуру не как серию последних писков моды, а как бесконечный поток, соединяющий десятилетия и века в единую нашу историю. Они учатся любить не только простейшие бит-ритмы, но и нежность скрипки, и рокот виолончели, учатся петь и классику и джаз. Сложность обучения еще и в том, что оперетта требует оперного вокала, мюзикл - совершенного владения микрофонным пением. Не говоря уже об изощренной пластике, умении танцевать, бить степ и при этом вести диалог естественно и свободно. Хороший актер оперетты - это актер универсальный. "Щукинская" "Баядера" предъявила целый букет ярких дарований: лирическая героиня Екатерина Кузнецова, характерный комик Роман Зарандия, шикарная вамп Анастасия Пугина, обладатель внешности классического кинолюбовника Иван Семкив… Интересен мотив выбора для спектакля ГИТИСа мюзикла "В джазе только девушки": оказалось, что на курсе тоже собрались в основном девушки, ребят раз-два и обчелся, так что в этом мюзикле даже гангстеры - в юбках с разрезом. Как рассказывает Жанна Жердер, если курсы оперного пения в ГИТИСЕ оплачиваются из бюджета, то курсы оперетты/мюзикла - платные, причем недешевые. "А родители охотнее платят за девушек. Конечно, ребята на судьбу не жалуются и находят способы подработать - кто-то курьером, кто-то Дедом Морозом на елках… Но это несправедливо: оперетта не менее сложное искусство и не менее востребованное. И мне кажется, эти талантливые люди могли бы учиться на бюджетные деньги".

Фото: Влад Буленков
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На вопрос, как в дальнейшем складываются судьбы выпускников, Жанна Жердер философски замечает: "Из всего нашего курса, где я училась у Матвея Ошеровского, в Театре оперетты работаю только я, и еще одна девочка поет в Стокгольмской опере. Считается, что если три-четыре выпускника с курса останутся в профессии, - это хорошо. С другой стороны, чем сильнее конкуренция - тем качественней отбор".

Спектакли в учебных театрах всегда идут в переполненных залах: публика здесь получает то, чего не встретишь на "больших" сценах, - мощный заряд молодого оптимизма и уверенности в счастливом будущем. Естественный отбор - в действии. Звезды - на взлете.

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