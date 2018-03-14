Улицы рядом с "Лужниками" перекроют из-за матча Россия - Бразилия

В Москве на три дня в связи с проведением 23 марта товарищеского матча по футболу между Россией и Бразилией на стадионе "Лужники" в районе Хамовники будут перекрыты Ростовская набережная от Бородинского моста, а также Саввинская и Новодевичья набережные. Улицы будут полностью закрыты для проезда транспорта с 22 по 24 марта. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Для проезда автомобилей также будут закрыты съезды с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную и Комсомольский проспект, с внутренней стороны ТТК на улицу Хамовнический Вал. На нескольких улицах будет введено одностороннее или двустороннее движение, а также организованы пешеходные зоны.

Фрунзенская набережная будет закрыта от пересечения с улицей Тимура Фрунзе. Также будут перекрыты все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды. Хамовнический Вал будет закрыт от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской набережной. Также будет закрыт правый поворот на Хамовнический Вал на развязке с ТТК (улица Хамовнический Вал, д.16).

ЦОДД обращает внимание водителей, что на улицах будет ограничено парковочное пространство. Так, будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на всем протяжении улицы Доватора, нельзя будет оставить машину и в переулке Льва Выготского и в Саввинском Малом переулке, на улице Тимура Фрунзе и 2-ом переулке Тружеников.

В связи с организацией пешеходной зоны будут перекрыты следующие улицы и участки, включая все выезды и дворовые проезды: улица Доватора, участок от улицы Доватора до улицы Ефремова, участок от 3-я Фрунзенской до Трубецкой улицы, на улице 10-летия Октября перекрытие будет от улицы Усачева до улицы Доватора.

Будет введено одностороннее движение на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской набережной, а также на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота со Смоленской улицы.

Также одностороннее движение будет на участке улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова, на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы, на участке Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до улицы Трубецкая.

Будет введено двустороннее движение во 2-м переулке Тружеников, в переулке Льва Выготского, в Малом Саввинском переулке, в Усачевском переулке, на дублерах Фрунзенской набережной от д. 18 до д. 4, сообщили в ЦОДД.

Все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской улицы перекрываются на участке от Новодевичьего проезда до Трубецкой улицы. Будет запрещен правый поворот на улицу Ефремова с улицы 3-я Фрунзенская и прямой проезд по улице 3-я Фрунзенская после пересечения с улицей Ефремова.

Будет закрыт Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала после пересечения с улицей 10-летия Октября. Большая Пироговская улица после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда будет доступна только для проезда местных жителей, Малая Пироговская улица после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда также будет доступна только для проезда местных жителей.

Из-за возможного затруднения проезда для поездок к месту проведения мероприятия водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт.