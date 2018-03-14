В ДТП под Курском четыре человека погибли и трое ранены

В Золотухинском районе Курской области четыре человека погибли в "лобовом" столкновении микроавтобуса и автомобиля Lada Priora, еще трое госпитализированы в местную больницу, сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Лилия Каменева.

Сигнал о ДТП поступил в полицию примерно в 21 час.

- Позвонили очевидцы, вызвали полицию. Пока известно, что три человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли на месте, еще один - водитель - скончался уже в больнице, - отметила Каменева.

По ее словам, в настоящее время на месте аварии продолжают работать полицейские.

- По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом, - отметила собеседница. - Однако выяснить все обстоятельства аварии еще предстоит. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД и спасатели все это время помогали пострадавшим, а также регулировали движение, чтобы на дороге не образовался затор.