В Калужской области задержаны участники "спящей ячейки" ИГ

В Калужской области задержаны четверо участников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, сообщает официальный сайт ФСБ России.

Четыре человека входили в так называемую "спящую ячейку" боевиков. Все они - жители Ямало-Ненецкого округа.

Возглавлял ячейку эмиссар международной террористической организации, прошедший боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики. По сообщению ФСБ, этот человек прибыл из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, рассказали в ведомстве.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный Суд РФ признал террористическими международные организации "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "Исламского государства" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считаются уголовным преступлением.