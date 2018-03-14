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14.03.2018 23:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Путешествие в закулисье

В столице пройдет культурный форум
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7516 (53)
В центральном выставочном зале "Манеж" с 23 по 25 марта пройдет Третий Московский культурный форум. В ходе его запланировано более 800 мероприятий: мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки. Часть программы будет посвящена ушедшему из жизни актеру Олегу Табакову.

По оценкам организаторов, форум в этом году посетят не меньше 50 тысяч человек. Культурный марафон, как и в прошлые годы, продлится три дня. Его программа разделена на две части: деловую - для профессионалов отрасли и фестивально-образовательную - для рядовых москвичей. Театральные перформансы, концерты, лекции и мастер-классы расписаны с утра до вечера. Участие в форуме уже подтвердили известные актеры, режиссеры, музыканты, писатели. Известно, что телеведущий Владимир Познер презентует новый культурный проект, сатирик Михаил Жванецкий прочтет отрывки из своих произведений, а актер Александр Домогаров присоединится к творческому вечеру, посвященному 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Поклонников поэзии на своем вечере соберет Центр драматургии и режиссуры, а джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана даст большой концерт.

Лучшие театры страны покажут спектакли на улицах Москвы

Вспомнят организаторы и народного художника СССР Илью Глазунова. Он завещал Москве коллекцию уникальных произведений искусства, которую собирал не один год. Некоторые из них покажут публике в "Манеже". Все мероприятия будут бесплатными, рассказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Программа форума, по его словам, появится сегодня на портале mos.ru и в социальных сетях.

В дни форума "Манеж" будет открыт с 10.00 до 22.00. В субботу, 24 марта, когда на главной сцене пройдут мероприятия "Ночи театров", выставочный зал продлит работу до 3.00 часов. Встречи с актерами и режиссерами, спектакли, мастер-классы и экскурсии в закулисье в этот раз подготовили около 60 столичных театров. Посетить их можно бесплатно. Желающих приобщиться к искусству принять смогут не все - в некоторых случаях придется зарегистрироваться. Вариантов несколько. На мероприятия можно записаться через справочные службы театров, сайты площадок и их страницы в соцсетях. Регистрация откроется в полдень 20 марта.

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