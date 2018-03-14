В Москве трактор столкнулся с поездом

На северо-востоке Москвы экскаватор столкнулся с пригородным поездом.

Как сообщили в пресс-службе ЦППК (компания-перевозчик - прим. "РГ") спецтехника столкнулась с электричкой Фрязево - Москва. Трактор задел состав между станциями Яуза и Маленковская. По одним данным, экскаватор упал на состав с моста, по другим - приблизился к путям во время работы. Пострадала обшивка поезда, официальных сведений о раненых не поступало.

Из-за ЧП на Ярославском направлении поезда в столицу проезжают без остановки станции Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза.