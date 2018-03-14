В Москве установят второй памятник Марине Цветаевой

На северо-западе Москвы до конца 2018 года установят памятник поэтессе Марине Цветаевой. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает m24.ru.

Монумент установят на территории школы № 1619 имени Цветаевой по адресу: улица Таллинская, дом 20, корпус 4. Средства на установку выделит "Российская академия художеств".

Этот монумент станет в Москве вторым в честь Марины Цветаевой. Первый памятник установлен в Борисоглебском переулке в 2007 году к 115-летию со дня рождения поэтессы.