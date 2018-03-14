В Подмосковье увеличили субсидии на создание ясельных групп

Подмосковные власти вдвое увеличили размер субсидий для предпринимателей, готовых открывать ясельные группы для детей до трех лет. Если раньше они могли претендовать максимум на 1,5 миллиона рублей, то с этого года могут получить уже три миллиона.

"Эта инициатива региональных властей позволит решить сразу несколько проблем - и обеспечить семьи с маленькими детьми местами в ясельных группах, которых не хватает в регионе, и дать возможность молодым мамам продолжить образование или выйти на работу, не теряя место и квалификацию. Кроме того, в новых ясельных группах появятся и новые рабочие места", - сообщил зампред правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

Власти не только увеличили сумму ясельных субсидий, но и расширили перечень услуг, на которые их можно потратить. Помимо оплаты аренды, коммунальных услуг, ремонта и помещения и покупки оборудования, компенсировать теперь можно и затраты на медицинское обслуживание, обучение и повышение квалификации работников, а также питание детей в яслях.