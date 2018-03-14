Рязанский СК проверит смерть женщины после удаления зуба

Рязанские следователи проверят появившуюся в Сети информацию о смерти женщины после визита к стоматологу. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Трагический случай произошел в городе Сасово. 6 марта 36-летняя пациентка удалила зуб в городской ЦРБ. Придя домой, женщина почувствовала себя плохо.

На следующий день участковый терапевт диагностировал грипп и назначил лечение. Однако больной становилось все хуже, вызванные медики "скорой помощи" сделали ей укол, но госпитализировать не стали, сообщил городской сайт Рязани, куда обратились родственники пострадавшей. Через некоторое время женщина скончалась.

- В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего и дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнула старший помощник руководителя СУ СК Анжелика Евдокимова.