Все городские маршруты отдадут "Калужскому троллейбусу"

14 марта состоялось внеочередное заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная и расходная части бюджета остались без изменений, производится перераспределение ассигнований по предложению главных распорядителей.

3 миллиона 350 тысяч рублей выделяется для оказания финансовой помощи муниципальному предприятию "Управление калужского троллейбуса".

100 тысяч рублей выделяется на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Председатель бюджетного комитета Константин Сотсков поднял вопрос об эффективности работы муниципального предприятия "Управление калужского троллейбуса".

- В течение 2017 года из городского бюджета "Управлению калужского троллейбуса" было предоставлено субсидий на сумму 150 миллионов рублей, - отметил Константин Сотсков, - полагаю, что немалые суммы придется выделять и в текущем году, предприятие занимает лишь 10% рынка пассажирских перевозок в Калуге, до сих пор не разработана программа развития УКТ, принятые меры по оптимизации расходов не могут кардинально изменить финансовое положение МУПа.

Городской голова Константин Горобцов сообщил депутатам, что в 2018 году заканчивается срок действия контракта, заключенного между городской управой и частными перевозчиками, в настоящее время объявлен конкурс на разработку схемы организации дорожного движения в Калуге. После утверждения схемы МУП "Управление калужского троллейбуса" станет владельцем всех городских пассажирских маршрутов, с частными перевозчикам будут заключены новые контракты на более выгодных для города финансовых условиях.

Управлению городского хозяйства было поручено предоставить в городскую думу программу развития "Управления калужского троллейбуса", отражающую планы по увеличению числа обслуживаемых маршрутов и количества подвижного состава.

Депутаты рассмотрели предложения управления экономики и имущественных отношений по внесению изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год.

Дополнительно в план приватизации включается 28 объектов недвижимости, большинство из которых составляют нежилые помещения. Среди объектов недвижимости также помещения мастерских, лифтерные и 10/100 доли в праве на помещение городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой на Грабцевском шоссе.

Включен в план приватизации и один объект движимого имущества - энергоагрегат с утилизацией тепла на природном газе.

Поправки были утверждены депутатами. После внесения изменений программа приватизации предусматривает продажу 35 объектов недвижимости и одного объекта движимого имущества, планируемые поступления в бюджет составят порядка 90 миллионов рублей.

В ходе часа контроля была заслушана информация об уборке города.

- В городскую думу поступает много обращений от жителей с жалобами на плохую уборку дворов, да мы и сами видим состояние дворовых территорий и тротуаров, а также множество сосулек и наледи, угрожающих жизни и здоровью калужан - заявил глава городского самоуправления Александр Иванов, - в качестве примера можно привести дом № 48 по улице Достоевского, с которого произошло обрушение наледи на тротуар, к счастью обошлось без пострадавших.

Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Сергей Струев, работы по уборке снега и наледи на дворовых территориях осуществляют 67 управляющих компаний.

Уборка придомовой территории обеспечивается 649 дворниками, механизированная уборка осуществляется 52 единицами техники. Кроме того, десять единиц техники привлекаются для уборки придомовых территорий по заявочной системе на основе заключенных договоров с субподрядчиками.

Для обработки придомовых территорий в период гололеда управляющими компаниями заготовлено 815 кубометров песко-соляной смеси.

Специалистами управления городского хозяйства ведется постоянный контроль за уборкой дворовых территорий. Были выданы предписания по уборке 32 дворов. Государственной жилищной инспекции было предложено провести проверку по факту ненадлежащей уборки 187 дворов.

Всего сначала 2018 года управляющим компаниями Калуги были выданы предписания по уборке наледи на крышах и карнизах 2114 домов.

С начала года возбуждено 24 дела об административных правонарушениях в связи с непринятием мер по уборке территорий и удалению снежно-ледяных образований с карнизов и крыш зданий.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Роман Щелкунов, в свою очередь, сообщил, что в уборке городских улиц участвует порядка 100 единиц техники, для обработки проезжей части дорог 1 и 2 категории используется около 300 тонн песко-соляной смеси в сутки.

Депутат Владислав Сахарчук обратил внимание руководителей управления городского хозяйства на состояние межквартальных проездов, зачастую засыпанных снегом либо обледеневших.

- Управляющие компании и городские службы перекладывают ответственность за уборку межквартальных проездов друг на друга, - отметил Владислав Сахарчук, - а дело так и не двигается с мертвой точки.

Городской Голова Константин Горобцов сообщил депутатам, что значительная часть территории города не закреплена ни за управляющими компаниями, ни за городскими коммунальными службами, в эту территорию входят и межквартальные проезды. Уборка этой территории проводится разово весной и осенью, а также по заявкам за счет подрядчиков. Для организации систематической уборки этой территории требуются значительные средства, которых нет в городском бюджете.

Владислав Сахарчук предложил учесть негативный опыт зимы 2017 - 2018 годов и совместно проработать пути решения данной проблемы.

Депутат Алексей Колесников поднял вопрос очистки подходов к поликлинике, расположенной на улице Турбостроителей: несмотря на все обращения уже полторы недели участок дороги длиной 150 метров завален снегом.

Депутат Андрей Линков в свою очередь предложил также уделить особое внимание отдаленным микрорайонам и сельским территориям, где проблема расчистки дорог и вывоза снега стоит довольно остро.

Предложения депутатов будут учтены управлением городского хозяйства.

- Необходимо мобилизовать все силы городских коммунальных служб и управляющих компаний, провести работу по расчистке проездов, вывозу снега и удалению наледи, - подвел итоги обсуждения Александр Иванов, - особенно это касается социальных объектов и избирательных участков, на которых уже в ближайшее воскресенье калужане будут участвовать в выборах президента страны.

Глава городского самоуправления Калуги призвал жителей города принять активное участие в выборах президента России, а также уделить внимание рейтинговому голосованию по отбору объектов благоустройства.