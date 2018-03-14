Житель Воронежа задержан за нападение на школьницу

Воронежская полиция задержала 40-летнего мужчину - его подозревают в избиении 10-летней школьницы, сообщили в УМВД по региону.

Инцидент произошел 2 марта. Девочка возвращалась из школы, когда шедший навстречу прохожий без видимых причин нанес ей удар в лицо. Школьница упала, мужчина сел в маршрутку и скрылся. Нашли его лишь 13 марта и поздно вечером задержали на квартире, где он жил.

- Пострадавшая опознала нападавшего. Мужчина отказывается давать показания. Ранее они знакомы не были, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). В полиции отметили, что по итогам экспертизы, которой предстоит оценить нанесенный здоровью ребенка ущерб, преступление может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.