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14.03.2018 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Воронежа задержан за нападение на школьницу

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежская полиция задержала 40-летнего мужчину - его подозревают в избиении 10-летней школьницы, сообщили в УМВД по региону.

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Инцидент произошел 2 марта. Девочка возвращалась из школы, когда шедший навстречу прохожий без видимых причин нанес ей удар в лицо. Школьница упала, мужчина сел в маршрутку и скрылся. Нашли его лишь 13 марта и поздно вечером задержали на квартире, где он жил.

- Пострадавшая опознала нападавшего. Мужчина отказывается давать показания. Ранее они знакомы не были, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). В полиции отметили, что по итогам экспертизы, которой предстоит оценить нанесенный здоровью ребенка ущерб, преступление может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.

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