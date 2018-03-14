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14.03.2018 07:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Анадырскую ТЭЦ перевели на газ

Текст: Юлия Гарднер

Первый газовый котел запустили в среду на самой крупной ТЭЦ Чукотки - Анадырской, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Электрическая мощность станции - 50 МВт, тепловая - 140 Гкал/час. Она обеспечивает теплом и электроэнергией город Анадырь, село Тавайваам и поселок Угольные Копи. До перехода на газ ТЭЦ работала на буром угле.

- Проект газификации Анадырской ТЭЦ позволяет вывести энергетику округа на новый уровень, делает её надежной, эффективной, экологически безопасной. Что особенно важно здесь, на Крайнем Севере, - сказал губернатор региона Роман Копин.

На церемонии запуска котел, переведенный на газ, включился в автоматическом режиме.

- Мы работаем над тем, чтобы подключить новых промышленных пользователей. На третьем ВЭФе мы договорились о развитии ветроэнергетики на восточном побережье Чукотки, - добавил Копин.

Напомним, программа газификации в России осуществляется по поручению президента страны Владимира Путина с 2005 года. Газификация Анадырской ТЭЦ предусматривает реконструкцию котлов под комбинированное сжигание угля и природного газа, строительство газопровода к ТЭЦ и внутристанционного газопровода вместе с газораспределительным пунктом. Природный газ подается на станцию с Западно-Озерного месторождения.

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