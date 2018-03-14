Первая серия всероссийского кинофорума закончилась громко! Большой ледовый дворец "Кристалл" едва вместил всех желающих, которые пришли поучаствовать в подведении итогов фестиваля художественного телекино.

С самым большим обитаемым островом России, которым является Сахалин, неразрывно связано имя Антона Павловича Чехова, который бывал в этом крае и написал о своей поездке целый труд. Сегодня круг судьбы замкнулся очень интересно, первым на сцену торжественной церемонии закрытия фестиваля вышел праправнук большого друга классика, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

- Первый фестиваль телевизионного кино удался, и мы сделаем все возможное, чтобы этот замечательный сериал имел свое продолжение, - сказал Владимир Ильич.

Всю фестивальную неделю профессиональное жюри во главе с народным артистом России Николаем Досталем смотрело представленные на конкурс картины. Гран-при фестиваля "Утро Родины" достался картине "Оптимисты", режиссер Алексей Попогребский. Изящный фарфоровый лотос в номинации "За лучшую женскую роль" уедет в дом к Лизе Боярской, команда киносудей отметила ее роль Анны Карениной в одноименной расширенной экранизации великого романа Льва Толстого. Организаторы "Утра" связались с Лизой по телефону, ее возбужденный от волнения голос звучал под сводами Сахалинского дворца спорта.

- Вы даже не представляете, как для меня дорога ваша награда! Роль Анны Карениной далась большим трудом и колоссальными затратами, - сказала радостная артистка.

Лучшим в номинации "Мужская роль" стал Константин Хабенский, жюри отметило его замечательную, правдивую работу в сериале "Петр Лещенко. Все что было..." Этот фильм взял еще один изящный лотос в номинации "За режиссуру".

- Знаете, какая огромная наша страна, какая она разная и интересная. Для меня Сахалин всегда казался чем-то безмерно далеким, а теперь он здесь, - показывая на сердце, сказал режиссер картины Владимир Котт.

Главный приз фестиваля "Утро России" - стилизованный золотой цветок дальневосточного лотоса

Фарфоровый лотос в самой уважаемой номинации "За вклад в художественное кино" улетит в Москву к народному артисту СССР Марку Захарову. Жюри отметило его замечательные телевизионные фильмы.

- Телевидение - это рейтинг, а вот признание коллег всегда вдохновляет, - заметил президент форума Сергей Жигунов.

Сахалинцы стоя почтили память недавно ушедшего Олега Табакова. На экране шли кадры из фильмов с его участием. А люди не жалели ладоней, отбивая последнюю благодарность любимому артисту.

Все признавались Сахалину в любви. Киношники влюбились в зимнюю рыбалку, свежайшую навагу, в знаменитый горнолыжный курорт "Горный воздух". Организаторы и сахалинцы решили, что фестивалю быть.