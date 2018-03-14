В Хабаровском крае более 1000 человек остались без света

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Березовый Хабаровского края из-за отключения электроэнергии. Более тысячи его жителей и социальные объекты остались без света из-за аварии.

12 марта из строя вышел основной подземный силовой кабель, а 13 марта - резервный. Отчего именно это случилось - пока неизвестно.

По словам главы администрации поселка Андрея Рудняева, которые приводит ТАСС, ремонтные бригады уже приступили к ликвидации аварии. Но когда именно свет вернется в дома людей, пока неизвестно.