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14.03.2018 05:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае более 1000 человек остались без света

Текст: Юлия Гарднер

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Березовый Хабаровского края из-за отключения электроэнергии. Более тысячи его жителей и социальные объекты остались без света из-за аварии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)/ТАСС
В Якутии введен режим ЧС из-за аварии на ГРЭС

12 марта из строя вышел основной подземный силовой кабель, а 13 марта - резервный. Отчего именно это случилось - пока неизвестно.

По словам главы администрации поселка Андрея Рудняева, которые приводит ТАСС,  ремонтные бригады уже приступили к ликвидации аварии. Но когда именно свет вернется в дома людей, пока неизвестно.

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