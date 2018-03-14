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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ветер в голове

Жители Якутии жалуются на... хорошие дороги
Текст: Владимир Таюрский (Якутия)
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
С появлением качественных автодорог в Якутии резко увеличилось число ДТП с многочисленными жертвами. Народу гибнет так много, что люди уже стали сомневаться в необходимости строительства современных трасс, рассуждая: пока ездили по грязи с черепашьими скоростями, подобных трагедий не было.

Перечень страшных аварий - как хроника боевых действий. 8 декабря прошлого года водитель "уазика" выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком. Обе машины сгорели, в микроавтобусе погибли девять человек. 27 января жертвами столкновения микроавтобуса с грузовиком стали три человека. 23 февраля в такой же аварии погибли трое. 9 марта во врезавшемся в снегоуборщик микроавтобусе погибли четверо...

Это только крупные аварии. И все они произошли вне населенных пунктов, на ровных и широких участках федеральных автодорог, где нога водителя так и просится придавить педаль газа.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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Федеральную трассу "Лена", связывающую Якутию с внешним миром, в 2006 году международные эксперты признали самой опасной на планете. На деле же в те годы она была, наверное, самой безопасной. Потому что разогнаться по ней даже до скорости 40 километров в час было проблематично. Многокилометровые вереницы машин сутками вязли в колеях, и растаскивать их приходилось тракторами. А сейчас, хотя реконструкция дороги еще не завершена, лихачи гоняют по ней за 130 километров в час.

На федеральных трассах "Колыма" и "Вилюй" несколько лет назад в распутицу были вообще непроезжими. Сейчас же занимающиеся межрайонными перевозками таксисты медленнее ста километров в час по нем не ездят. И бьются, бьются, бьются. И губят пассажиров. И гибнут сами.

- Дошло до того, что в некоторых районах меня спрашивали: зачем делать такие хорошие дороги? Ведь они уносят жизни людей, - рассказал глава республики Егор Борисов, комментируя эти аварии в эфире местного телевидения. - Но мы должны их делать, должны развиваться.

Народу гибнет так много, что люди уже стали сомневаться в необходимости современных трасс

Проблема, конечно, не в дорогах. А в том, что с появлением хороших трасс многие молодые и даже начинающие водители кинулись зарабатывать деньги на межрайонных перевозках. И гоняют как сумасшедшие, чтобы успеть заработать больше.Когда инспекторы ДПС изучили права оставшегося в живых после ДТП водителя, они обнаружили, что получил он их... два месяца назад. И с таким стажем взялся таксовать. А медленно ездить якутские таксисты не умеют. Любое расстояние (а они здесь тысячекилометровые) стремятся покрыть в течение суток - часто без сменщика, без отдыха, засыпая на ходу.

Проблема еще и в том, что межулусное сообщение сейчас, по сути, отдано на откуп автолюбителям. Автобусов нет, малая авиация в штопоре. "Необходимо вводить маршрутные такси, установить дополнительные технические ограничения, ужесточить требования к выдаче лицензий", - говорят власти. Республиканское ГИБДД совместно с управлением Гостехнадзора начало профилактическую операцию "Такси". Акция продлится до 13 апреля. Возможно, в этот период на автотрассах станет спокойнее. Но что потом?

Что же касается дорог, за них в регионе взялись основательно. С 2010 года в них вложено более 110 миллиардов рублей. И жителям республики придется учиться ездить по хорошим дорогам, потому что здесь их попросту не было.

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