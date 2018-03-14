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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скорая юридическая помощь

В удаленных районах стали появляться нотариусы, экономя людям время и деньги
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя №7517 (54)
Управление минюста по Магаданской области и Чукотскому автономному округу заполнило три долго пустовавшие вакансии нотариусов в труднодоступных районах.
Поддержка нотариальной деятельности в сложных районах осуществляется за счет средств нотариата, без госдотаций. Фото: Виктор Васенин/РГ Поддержка нотариальной деятельности в сложных районах осуществляется за счет средств нотариата, без госдотаций. Фото: Виктор Васенин/РГ
Поддержка нотариальной деятельности в сложных районах осуществляется за счет средств нотариата, без госдотаций. Фото: Виктор Васенин/РГ

Конкурс прошел буквально на днях. Один нотариус получил назначение в Среднеканский городской округ. По территории этого района, кстати, протекает знаменитая Колыма. Еще нотариусы прибудут в Тенькинский и Северо-Эвенский районы.

Долгое время желающих занять эти вакансии не находилось. Причины понятны. Да, нотариусы в дальних районах очень нужны. Однако в финансовом плане нотариусу прожить там очень тяжело. Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате, на Крайнем Севере нотариусы вынуждены добираться до тех, кому нужна помощь, на вертолетах, оленьих упряжках, порой вовсе пешком. Существуют также бедные и малонаселенные регионы. Люди там к нотариусу обращаются редко. Но доступность правовой помощи не должна зависеть от географических факторов.

Фото: Reuters
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Поэтому Федеральная нотариальная палата запустила специальную программу, которая предусматривает поддержку нотариусов в труднодоступных районах.

В перечень "трудных" районов вошли 90 нотариальных округов, расположенных на территории 17 регионов. Программа предполагает более 10 различных форм оказания поддержки: от фактической компенсации расходов, которые несет нотариус при выездном обслуживании граждан, до оплаты его регулярного обучения на курсах повышения квалификации.

"Благодаря этим инициативам нотариальная помощь становится еще ближе для граждан даже в удаленных уголках, - сказал "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - Результатом реализации нашей программы должно стать создание организационных, правовых и финансовых условий для обеспечения жителей труднодоступных и малонаселенных районов гарантированной нотариальной помощью. Возможность в любой момент обратиться к нотариусу - квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, отвечающему за свою работу, дает гражданам гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий".

Фото: depositphotos.com
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С этого года Федеральная нотариальная палата в рамках программы установила также ежемесячные выплаты для нотариусов, занявших вакантные места в каком-то из удаленных нотариальных округов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и других районах с тяжелым климатом. Первым результатом данной меры и стал конкурс в Магаданской области. Как отмечают эксперты, без этого вакансии нотариуса непосредственно на Колыме могли бы пустовать еще долго.

Эксперты особо отмечают, что программа поддержки нотариальной деятельности в сложных районах осуществляется исключительно за счет средств нотариата, без дотаций из государственного и муниципальных бюджетов. Для этого создан отдельный фонд Федеральной нотариальной палаты. В прошлом году благодаря данной программе удалось наладить полноценную работу нотариусов с регулярными выездами в удаленные места поселений граждан в Магаданской, Сахалинской областях, Якутии, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

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