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14.03.2018 20:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Операция "Мелиорация"

В Сахалинской области возрождают ключевую отрасль сельского хозяйства
Текст: Владимир Синицын (Сахалинская область)
Российская газета - Спецвыпуск №7516 (53)
На Сахалине возрождают заброшенные в 1990-х мелиоративные системы. Восстановление началось в 2015 году, когда был создан СПК "Сахалинский".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Председатель кооператива Владимир Коваленко уверен, что без мелиораторов реализация амбициозных агропромышленных проектов регионального правительства невозможна.

- Сельское хозяйство - это земля. Можно построить коровники, привезти скот, найти работников. Но без земли все это лишено смысла, - считает он. - Важность мелиорации для Сахалина переоценить нельзя. Естественных угодий у нас, как в других регионах Дальнего Востока или Центральной России, почти нет из-за сильной заболачиваемости, сложного рельефа, очень влажного климата. На острове землю для сельского хозяйства "отвоевывали" у лесов и болот еще с царских времен. Наш кооператив был создан по инициативе областного минсельхоза, он обслуживает все крупные сельхозпредприятия и фермеров региона.

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Заболоченные равнины, заросшие кустарником, в свое время осушали благодаря целому комплексу мероприятий. В землю укладывали полиэтиленовые трубы с перфорацией (закрытый дренаж), выстраивали сеть каналов и полевых дорог, а поверхность полей в виде купола обеспечивала поверхностный сток. Мелиоративный комплекс области - это 52,9 тысячи гектаров мелиорированной земли, 18 тысяч километров закрытого дренажа, 2,5 тысячи километров каналов и 2 тысячи километров внутрисистемных дорог.

В 2017 году СПК "Сахалинский" провел работ более чем на 300 миллионов рублей

До того, как мелиорация вернулась в сферу интересов областных властей, на нее выделяли около четырех миллионов рублей в год. Для сравнения: в 2017 году СПК "Сахалинский" провел работ более чем на 300 миллионов - реконструкция мелиоративных систем совхозов "Заречный" и "Корсаковский", спрямление русла реки и восстановление дамбы. Это помогло предотвратить подтопление около 140 гектаров полей СПК "Совхоз "Соколовский". Еще больше запланировано на этот год.

- Основная задача при восстановлении систем мелиорации - расчистка заросших и заиленных выпусков и каналов, по которым вода уходит в реки. Закрытый дренаж прекрасно сохранился в земле, тем не менее кооператив в этом году проложит свыше 70 километров нового дренажа, - говорит Владимир Коваленко. - Реконструкция систем и прочие мероприятия затронут площадь свыше 600 гектаров. Будет продолжено строительство дамб для защиты полей от паводков. Другое перспективное и очень важное направление работы "Сахалинского" - внесение на поля минеральных и органических удобрений, известкование почвы, что делает ее пригодной для выращивания кормовых культур и овощей.

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Мелиорация нужна в первую очередь на землях, "кормящих" крупные сельхозпредприятия, в которых реализуются масштабные инвестпроекты. Восстановить системы водоотведения нужно на 20 тысячах гектаров полей. СПК "Сахалинский", как планируют его руководитель совместно с минсельхозом области, вскоре сможет приводить в порядок свыше тысячи гектаров земель сельхозназначения в год, предоставлять сельхозтехнику, возродить машинотракторную станцию.

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