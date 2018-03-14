Закрыта самая протяженная ледовая переправа на Чукотке

В связи с образовавшейся на 32-м километре трещиной закрыта ледовая переправа Певек - Айон. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по чукотскому автономному округу.

По словам государственного инспектора ГИМС Виталия Уркина, на 32-м километре появилась трещина шириной около метра. Глубина в этом месте составляет 11 метров.

На место отправлена ремонтная бригада. В распоряжении рабочих два тракторах К-700. Им предстоит проложить на месте образовавшейся трещины деревянные мостки. Когда они будут сделаны, работа автозимника Певек - Айон продолжится.

Обычно морская ледовая переправа Певек - Айон работает до конца апреля или начала мая в зависимости от состояния льда и погоды. С наступлением тепла до Айона можно добраться только по воздуху - вертолетом, или морским транспортом во время навигации с августа по октябрь.

Уникальную переправу к островному селу ежегодно прокладывают по льду Восточно-Сибирского моря. Она считается одной из самых длинных ледовых дорог в мире. По ней в Айон завозят годовой запас необходимых грузов.