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14.03.2018 09:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закрыта самая протяженная ледовая переправа на Чукотке

Текст: Ольга Журман

В связи с образовавшейся на 32-м километре трещиной закрыта ледовая переправа Певек - Айон. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по чукотскому автономному округу.

По словам государственного инспектора ГИМС Виталия Уркина, на 32-м километре появилась трещина шириной около метра. Глубина в этом месте составляет 11 метров.

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На место отправлена ремонтная бригада. В распоряжении рабочих два тракторах К-700. Им предстоит проложить на месте образовавшейся трещины деревянные мостки. Когда они будут сделаны, работа автозимника Певек - Айон продолжится.

Обычно морская ледовая переправа Певек - Айон работает до конца апреля или начала мая в зависимости от состояния льда и погоды. С наступлением тепла до Айона можно добраться только по воздуху - вертолетом, или морским транспортом во время навигации с августа по октябрь.

Уникальную  переправу к островному селу ежегодно прокладывают по льду Восточно-Сибирского моря. Она считается одной из самых длинных ледовых дорог в мире. По ней в Айон завозят годовой запас необходимых грузов.

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