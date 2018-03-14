В Башкирии вагон с углем сошел с рельсов

Утром в Чишминском районе Башкирии с рельсов сошел вагон грузового поезда, груженный углем. Как рассказали в пресс-службе МЧС РБ, сообщении об инциденте поступило в 7.15 часов.

Сошла только одна колесная пара вагона, при этом никто не пострадал, сам вагон не опрокинулся. Сейчас на месте аварии работают аварийно-спасательные службы, в том числе 17 человек и четыре единицы техники, рассказали в пресс-службе МЧС РБ.

По сообщению дирекции Куйбышевской железной дороги, из-за ЧП на один час был задержан пассажирский поезд, следовавший по маршруту Бугульма - Ульяновск, а также на 19 минут - пригородный поезд Туймазы - Уфа. Пассажиров пригородного поезда уже доставили в Уфу на автобусе. Комиссия выясняет причины схода вагона с рельсов.