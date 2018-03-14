В Нижнем Новгороде пройдет турнир по стендовой стрельбе

На Нижегородской ярмарке открылась выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых".

В ее рамках филиал "Российской газеты" в Нижнем Новгороде проводит II соревнования по стендовой стрельбе, которые состоятся 17 марта.



Регламент соревнований предусматривает определение победителей в категориях "А" (стрелки) и "В" (охотники). Участникам предоставляется две серии по 25 мишеней. По их итогам определяются финалисты соревнований (по 6 лучших стрелков в каждой категории), которым предоставляется еще одна серия из 25 мишеней. Оружие гладкоствольное, калибр - не выше 12. По итогам финала определяются победители соревнований.

Отдельная категория участников - VIP. Для них предоставляются две серии (пристрелочная и финальная) по 15 мишеней каждая. Время и место проведения соревнований - с 9.00 до 16.00, Стрелковый клуб "СКИТ" (проспект Гагарина, 31в). Награждение победителей состоится в 12.00 18 марта на Нижегородской ярмарке (павильон № 1).

Справка "РГ"



Организаторами II соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине Спортинг-Компакт выступили Первый стрелковый клуб Нижнего Новгорода, филиал ФГБУ "Редакция "Российской газеты" г. Н. Новгород, Нижегородская ярмарка.

