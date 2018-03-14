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14.03.2018 15:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде пройдет турнир по стендовой стрельбе

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
На Нижегородской ярмарке открылась выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых".
Фото: Николай Нестеренко/РГ Фото: Николай Нестеренко/РГ
Фото: Николай Нестеренко/РГ

В ее рамках  филиал "Российской газеты" в Нижнем Новгороде проводит II соревнования по стендовой стрельбе, которые состоятся 17 марта. 
 
Регламент соревнований предусматривает определение победителей в категориях "А" (стрелки) и "В" (охотники). Участникам предоставляется две серии по 25 мишеней. По их итогам определяются финалисты соревнований (по 6 лучших стрелков в каждой категории), которым предоставляется еще одна серия из 25 мишеней. Оружие гладкоствольное, калибр - не выше 12. По итогам финала определяются победители соревнований. 

Отдельная категория участников - VIP. Для них предоставляются две серии (пристрелочная и финальная) по 15 мишеней каждая. Время и место проведения соревнований - с 9.00 до 16.00, Стрелковый клуб "СКИТ" (проспект Гагарина, 31в). Награждение победителей состоится в 12.00 18 марта на Нижегородской ярмарке (павильон № 1). 

Справка "РГ"

Организаторами II соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине Спортинг-Компакт выступили Первый стрелковый клуб Нижнего Новгорода, филиал ФГБУ "Редакция "Российской газеты" г. Н. Новгород, Нижегородская ярмарка.
 

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