В Перми бензовоз столкнулся с поездом

В Перми на улице Промышленная произошло столкновение грузового автомобиля Scania, перевозившего топливо, и тепловоза.

Как пояснили в ГИБДД по региону, водитель грузовика с полуприцепом пытался проехать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и врезался в проходящий переезд тепловоз. По свидетельствам очевидцев, локомотив протащил грузовик 3-4 метра в результате чего произошел разлив топлива.

По счастливой случайности, никто из людей не пострадал. По факту ДТП возбуждено административное расследование.