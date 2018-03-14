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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В память об Артисте

Именем Олега Табакова предложили назвать улицу
Текст: Андрей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Одна из улиц Саратова может получить имя Олега Табакова. Таким образом, саратовцы хотели бы увековечить память своего знаменитого земляка. Актер родился в волжском городе, здесь провел детство и юность, впервые вышел на сцену.

- Если будут интересные предложения, их надо рассмотреть, можно было бы улицу назвать именем Олега Павловича, - говорит председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы Алевтина Лосина.

По словам Лосиной, сама она пока не готова выступить с такой инициативой, но если переименовывать что-то, это нужно делать в исторической части города, связанной с биографией мастера.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Таких мест в Саратове немало. Например, старинный дом на улице Большой Казачьей, где в 1935 году родился Олег Табаков. Примечательно, что в двух с половиной кварталах от него на этой же улице находится дом, где жила семья другого культового российского артиста Олега Янковского. На той же Большой Казачьей теперь находится новое здание Саратовского ТЮЗа, зрителями которого были будущие великие артисты. И опять на этой же улице - Дворец детского творчества (бывший Дом пионеров), где юный Табаков получал в театральном кружке "Молодая гвардия" первые уроки сценического мастерства.

Сам Олег Табаков не раз признавался в любви к городу своего детства, часто здесь бывал. Он трогательно опекал свою альма-матер, не приезжал в Дом пионеров без подарков, помог купить сценическое оборудование, патронировал местный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания".

Директор театрального института Саратовской консерватории Наталья Горюнова сообщила, что преподаватели и студенты хотят, чтобы имени мастера был удостоен и этот вуз. Олег Табаков в течение 19 лет выплачивал свою именную стипендию лучшим студентам института, помог многим выпускникам.

В 2015 году рядом с Домом пионеров был открыт прижизненный памятник Олегу Табакову. изобразил его в виде юного Олега Савина - персонажа из фильма "Шумный день". Это одна из первых ролей актера в кино.

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