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14.03.2018 20:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Распробовали экзотику

Алтайский край наращивает поставки за рубеж необычных растительных масел - кедрового и тыквенного
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск №7516 (53)
Алтайский край за последние три года существенно увеличил экспорт растительных масел: в полтора раза в денежном выражении и в три раза в физических объемах.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Крупнейший в Сибири аграрный регион сегодня поставляет в Китай, Монголию, Канаду, Норвегию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья не только традиционное подсолнечное масло, но и соевое, рапсовое, льняное, а также экзотические - кедровое, тыквенное, облепиховое.

- Переработкой масличных культур в крае занимается больше ста предприятий, - говорит начальник Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина. - С 2012 года их производственные мощности выросли на треть, что позволило увеличить выпуск растительных масел в 1,8 раза. Этому способствовал как растущий спрос на внутреннем рынке, так и расширение экспортных поставок.

Фото: depositphotos.com
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Снижение курса национальной валюты повысило конкурентоспособность продукции зерноперерабатывающих предприятий на мировом рынке. В результате, по данным Сибирского таможенного управления, существенно выросли объемы экспорта растительных масел из Алтайского края: с 33,9 тысячи тонн в 2014 году до 69,6 тысячи тонн в 2017-м. В прошлом году регион отправил за рубеж таких продуктов почти на 47 миллионов долларов. Причем Алтайский край - единственный российский экспортер, поставляющий рапсовое масло в Китай. Его производит компания "Юг Сибири", которая сумела за последние три года увеличить свой вклад в общероссийский экспорт с 0,2 до 2 процентов.

- Конечно, нам пришлось подстраиваться под жесткие требования КНР к ввозимой продукции. Мы модернизировали линию фасовки под китайский стандарт - пятилитровые бутылки. Партнеры из Поднебесной это оценили, и сегодня мы имеем серьезные позиции на рынке Китая, - рассказали в агрохолдинге.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, алтайским фермерам пришлось в тринадцать раз увеличить посевы рапса

Спрос на рапсовое масло высок не только в странах Азии - Монголии, Китае, Казахстане, Таджикистане, но и в Евросоюзе, где его используют для производства биодизельного топлива. Крупные партии такого масла сегодня закупают Норвегия, Латвия, Литва. Как говорят специалисты, интерес к продукции, произведенной на Алтае, обусловлен тем, что Сибирский федеральный округ - одна из основных территорий возделывания рапса. Чтобы удовлетворить растущий спрос, алтайским фермерам пришлось в тринадцать раз увеличить посевы этой культуры за последние пятнадцать лет.

Расширяют в регионе и посевы соевых бобов. Соевое масло тоже пользуется хорошим спросом за рубежом. Зернопереработчики за последние три года увеличили его экспортные поставки более чем в три раза. Готовы наращивать и дальше, но сдерживает нехватка сырья. В этой ситуации производителям масла ничего не оставалось делать, как стимулировать крестьян. Уже два года в Алтайском крае и еще трех сибирских регионах - Красноярском крае, Омской и Кемеровской областях - производители закупают для фермеров элитные семена высокопротеиновых сортов соевых бобов и гарантируют фермерам выкуп выращенного урожая. Такое сотрудничество позволило в прошлом году только на Алтае увеличить площади посевов сои в два раза.

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Очень ценятся за рубежом и алтайские экзотические масла - из кедрового ореха, облепихи, тыквы, расторопши. В наукограде Бийске их производят уже более двадцати лет по эксклюзивной технологии прямой холодной экстракции, разработанной учеными конверсионного предприятия "Специалист". Правда, иностранцы распробовали эти продукты здорового питания сравнительно недавно. Как рассказал руководитель предприятия Григорий Бахтин, экспортные поставки начались в 2010 году с небольших партий более привычных потребителю растительных масел - льняного, рыжикового, кедрового.

- С каждым годом мы наращиваем экспорт и сегодня поставляем практически весь спектр растительных масел в Белоруссию, Казахстан, Великобританию, Литву, Чехию. В прошлом году начали отправлять наши продукты в США и Канаду, где очень заинтересовались маслами из орехов сибирского кедра, облепихи и льна. Сейчас ведем переговоры с импортерами из Японии и Китая. По нашим оценкам, свыше десяти процентов всей выпускаемой предприятием продукции сегодня поставляется за рубеж, - констатировал Григорий Бахтин.

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