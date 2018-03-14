"Ростелеком" доверил разработку приложения новосибирским стартаперам

За две недели участникам акселератора предстоит разработать для "Ростелекома" программу для получения обратной связи от участников интерактивных клиентских встреч. По замыслу разработчиков, приложение должно работать под управлением ОС Android и будет установлено на ограниченное количество мобильных устройств. Оно поможет компании в онлайн-режиме взаимодействовать со слушателями во время презентации продуктов и даст возможность участвовать в опросах в ходе выступления спикеров. Для удобства каждого зарегистрированного пользователя в приложении будет доступна базовая информация: описание услуг, имя выступающего, основные тезисы и т. д.
"Для компаний, которые продвигают на высокотехнологичном рынке свои услуги, чрезвычайно важно не только вовремя получать обратную связь от своих действующих и потенциальных клиентов, но и работать с молодыми и активными людьми, которые делают сферу digital-разработок именно такой, какой мы ее видим сейчас, -- отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин. - Стартап-комьюнити Сибири богато талантливыми специалистами: им необходимо дать возможность раскрыть свой потенциал и ответить на вызовы современности в условиях цифровой экономики".
"Ведущие компании рынка, в частности "Ростелеком", -- флагманы развития отрасли, перед которыми стоят задачи, решение которых способно сделать прорыв в той или иной сфере. Формулировка и выпуск этих задач на стартаперское сообщество позволяет включиться в совместный процесс работы и показать новые горизонты для разработчиков. То есть мы находим две интересные точки роста: взаимодействие с "Ростелекомом" и получение хорошего клиента для стартапа, плюс открытие новых сегментов, новых рынков для своих проектов", -- заключил руководитель ИТ-секции бизнес-ускорителя А:СТАРТ Руслан Пермяков.
Защита проектов бизнес-акселератора пройдет 27 марта.
Макрорегиональный филиал "Сибирь" ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Сибирского Федерального округа.
"Ростелеком" МРФ "Сибирь" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет 8 региональных филиалов - Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.
***
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ- одна из лучших акселерационных программ в стране, благодаря которой с 2010 года создаются и развиваются стартапы в области ИТ, приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. Очередная сессия бизнес-ускорителя начнет работу 13 марта в Академпарке. Заявки на участие принимаются до 7 марта (http://www.astart.academpark.com/registration/).
В течение двух недель участники в интенсивном режиме проработают свои проекты, как с научно-технической точки зрения, так и с коммерческой, при поддержке высококвалифицированных специалистов разработают план развития бизнеса, смогут найти клиентов. По итогам финальной защиты лучшие команды будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут развивать свои стартапы при поддержке Академпарка. Генеральные партнеры А:СТАРТ - Правительство Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Новосибирский государственный университет.
Самая многочисленная секция бизнес-ускорителя А:СТАРТ - "Информационные технологии", ведь сегодня любой проект так или иначе связан с Интернетом и ИТ. В этом году в ИТ-секции будут идти сразу два потока.
Первый поток для проектов, связанных с Интернет-технологиями и e-commerce. Здесь смогут принять участие активные молодые команды, которые готовы в короткие сроки запустить свои амбициозные проекты, эксперты окажут им поддержку на этапе становления.
Второй поток открывается для проектов, которые базируются на результатах работы исследовательских институтов и создают прорывные технологии, принимают вызов и ставят задачи по созданию корпораций. Уже сейчас они создают платформенные решения, на основе которых в дальнейшем будут созданы информационные системы нового поколения. Проекты этого трека "долгие" и ресурсоемкие. Для них предлагается другая схема взаимодействия.
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"