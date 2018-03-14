В Новосибирске запустили проект "Вещи в пользу". В разных районах мегаполиса установили пять так называемых добробоксов, куда можно положить одежду и другие вещи, чтобы их передали нуждающимся.

Женщины несут свою одежду охотно, а вот мужская пока в большом дефиците. Фото: Татьяна Кравченко

Первый контейнер с названием добробокс уже давно стоит в Академгородке. Он быстро стал популярным, и этот опыт власти решили распространить на другие районы города. Вчера в них появились еще четыре шкафчика для приема вещей - один в аптеке, еще три в гипермаркетах.

Женщины несут одежду охотно, а вот мужская пока в большом дефиците. Также традиционно очень не хватает вещей для малышей от года до трех, а также любой обуви.

Кстати, вся поступающая в добробоксы одежда и обувь восстанавливается - ее стирают и отпаривают. "Добро" бесплатно отдают жителям города и области - к примеру, многодетным семьям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам.

Бюджет проекта минимальный, главная задача властей - найти подходящие площадки для размещений добробоксов, договориться с бизнесом. В распределении вещей задействованы все районные комплексные центры соцобслуживания населения. Оттуда поступает информация о тех, кому нужна помощь, там же люди получают направление на социальный склад, где могут взять то, что им необходимо, то есть все организованно и адресно, а не абы как.

Уникальность новосибирских добробоксов - в сотрудничестве муниципалитета и общественников. Организаторы надеются, что их опыт окажется полезным и другим регионам.