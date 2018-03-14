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14.03.2018 14:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири разработают кардиостимулятор из биологических клеток

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Сибирские ученые намерены создать кардиостимулятор, состоящий из клеток организма самого пациента.

Над биологическим кардиостимулятором работают специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина, Института цитологии и генетики СО РАН и Московского физико-технического института.

В настоящее время для восстановления сердечного ритма пациенту имплантируют специальную искусственную батарейку, менять которую необходимо каждые 4-5 лет. От работы этого прибора больной становится зависим на всю жизнь. Сибирские ученые разрабатывают альтернативу электрическим кардиостимуляторам.

Фото: depositphotos.com
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- Идея заключается в том, чтобы внедрить в сердце пациента его же биологические клетки, которые будут генерировать электрические импульсы, - сообщил официальному изданию СО РАН "Наука в Сибири" начальник отдела НМИЦ имени Мешалкина Артем Стрельников. - Такие клетки называются пейсмекерными. В норме они присутствуют в сердце и отвечают за генерацию ритма сердечных сокращений, но из-за различных патологий поражаются и перестают выполнять свои функции.

Исследователи собираются создать аналог этих клеток либо разработать технологию получения их в пробирке и затем имплантировать обратно в тело пациента.

Сегодня основные методы хирургической трансплантации уже созданы. Ученым удалось получить первичные клетки с электрической активностью. Они растут, взаимодействуют друг с другом и генерируют электрические импульсы.

- Следующий этап: первичная имплантация пейсмекерных клеток лабораторным свиньям, - сообщают исследователи. - Необходимо посмотреть, насколько длительно они будут функционировать в крупном организме и насколько эта технология применима к медицине.

Первую имплантацию ученые планируют провести в ближайшие несколько недель. Если эксперимент окажется успешным, он откроет путь к доклиническим и клиническим испытаниям. Ученые рассчитывают перейти к ним в течение пяти лет.

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