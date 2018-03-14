В мире
14.03.2018 16:14
Текст: Мария Голубкова (morrisspb@gmail.com)
Союз. Беларусь-Россия - №829 (9)

С билетом, но бесплатно

Эрмитаж расширил перечень льгот для граждан Беларуси
Государственный Эрмитаж предоставил право бесплатного посещения экспозиции гражданам Беларуси, имеющим инвалидность первой или второй группы.
В Эрмитаже для инвалидов разработаны маршруты, которые позволяют им увидеть шедевры мирового наследия в четырех зданиях музейного комплекса. Фото: Петр Ковалев / ТАСС В Эрмитаже для инвалидов разработаны маршруты, которые позволяют им увидеть шедевры мирового наследия в четырех зданиях музейного комплекса. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
В Эрмитаже для инвалидов разработаны маршруты, которые позволяют им увидеть шедевры мирового наследия в четырех зданиях музейного комплекса. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

"С 6 марта 2018 года граждане Республики Беларусь, являющиеся инвалидами первой или второй группы, смогут посетить музей бесплатно". Такова официальная информация, размещенная на сайте музея.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Ранее такая льгота распространялась только на граждан России. Еще одно новшество Эрмитаж вводит сразу для всех граждан Союзного государства - Российской Федерации и Республики Беларусь. Право на бесплатное посещение Эрмитажа теперь получит один сопровождающий инвалида первой или второй группы или ребенка-инвалида. Правда, для прохода все равно понадобится билет - получить его все льготные категории граждан могут в кассе музея при предъявлении соответствующих документов.

Отметим, что для инвалидов в Эрмитаже разработаны специальные маршруты, которые позволяют людям с ограниченными возможностями передвижения увидеть шедевры мирового наследия в четырех зданиях музейного комплекса - от скульптур Древнего Рима и Египта до творений Леонардо да Винчи и Рафаэля. При необходимости у администратора за стойкой "Информация" в Главном вестибюле можно получить коляску, оставив в залог документы, удостоверяющие личность.

На остальных граждан Беларуси наряду с россиянами по-прежнему распространяется льготная цена билета - 400 российских рублей (13 белорусских рублей). Напомним: полная стоимость билета без скидок составляет 700 рублей.

Фото: Николай Науменков/ТАСС
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В расширении перечня льгот в музее не видят ничего особенного - это каждодневная планомерная работа: "Решением дирекции в Эрмитаже уже десятки лет существует уникальная для России социальная программа, согласно которой около миллиона человек посещают музей бесплатно. Она распространяется в том числе на детей дошкольного и школьного возраста и студентов независимо от гражданства".

Ведет музей и научное сотрудничество с Беларусью. Оно начало формироваться в прошлом году на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума. Основные точки соприкосновения - наследие фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского. Этот военачальник командовал несколькими крупными и успешными сражениями в Отечественной войне 1812 года и Русско-персидской войне, а в 1828 году заключил Туркманчайский мир. За эту военную кампанию он, кстати, был пожалован в графское достоинство и получил миллион рублей.

Посещать Эрмитаж россияне и граждане Беларуси могут по льготной цене - 400 рублей (13 белорусских). Полная стоимость - 700 рублей

Петербург и Беларусь объединяет наследие графа - в Северной столице у него был особняк на Английской набережной, в Гомеле - дворец, который Паскевич в свое время выкупил у графов Румянцевых и существенно перестроил.

Сейчас Гомельский дворцово-парковый ансамбль - главная достопримечательность города. В феврале нынешнего года там прошла международная научная конференция "Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события", участие в которой принимали специалисты Эрмитажа.
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- Я делал доклад "Паскевич и гвардия" - о полках, в которых будущий фельдмаршал служил либо которыми командовал, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" заведующий отделом "Главный штаб" Александр Дыдыкин. - В Эрмитаже есть также фонд Паскевича - у нас хранятся личное оружие и печати фельдмаршала.

Кстати

Совсем скоро - 20 марта - в Эрмитаже состоится выставка-событие, связанная отчасти с судьбой Ивана Паскевича. В Фельдмаршальском зале Эрмитажа, где есть и портрет графа Эриванского, на пять дней выставят саблю второго шаха Ирана (тогда Персии) династии Каджаров Фатх Али-Шаха - военную реликвию времен Туркманчайского мира.

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