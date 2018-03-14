Новости

В Сочи нашли объявленного в розык отчима пропавшей девочки 14:02
Лавров рассказал о намерении США навсегда закрепиться в Сирии 14:01
Чиновников Киргизии лишат права на банковскую тайну 13:56
Путин поздравил Меркель с переизбранием 13:55
Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии 13:50
Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля 13:44
Под Астраханью пограничники задержали 35 почтовых голубей из Чечни 13:43
В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина 13:40
Песков призвал журналистов не поддаваться вранью 13:35
Названы лучшие малые города России для летнего отдыха 13:35
Проект "Всероссийская школьная летопись" выпустил первые книги 13:33
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве семьи в Крыму 13:24
Названы самые популярные госуслуги среди жителей Подмосковья 13:20
Загадочный кроссовер Renault сфотографировали на тестах 13:16
Эрдоган пообещал захватить Африн в ближайшие часы 13:15
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии 13:14
В Кремле рассказали, как Путин проведет день после выборов президента 13:12
Собянин: Москва не планирует пока вводить платный въезд в центр Москвы 13:12
Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу 13:11
Ангелу Меркель переизбрали на четвертый срок 13:10
ПАОК временно исключен из Ассоциации европейских клубов 12:55
Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 12:55
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 12:51
В Москве вырос прожиточный минимум 12:47
На острове в Кольском заливе поставят памятник Николаю Чудотворцу 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 12:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На острове в Кольском заливе поставят памятник Николаю Чудотворцу

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

На острове Сальном в Кольском заливе будет установлен памятник покровителю моряков Николаю Чудотворцу по инициативе командующего Северным флотом Николая Евменова. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе V Международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", которая проходит сегодня в Мурманске.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Петербург простился с мощами Николая Чудотворца

- Монумент будет установлен на самой высокой точке острова со стороны Баренцева моря, недалеко от входа в главную базу СФ - Североморск, - сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Кроме того, памятник святому появится и в Мурманске. Его предполагается установить на пешеходной лестнице в районе дома №20 по улице Воровского. 11 марта там был установлен закладной камень. В церемонии закладки камня приняли участие Николай Евменов и известный российский путешественник Федор Конюхов. По его словам, бронзовый памятник высотой 6,5 метров будет установлен там летом 2018 года. Сейчас он находится в литейной мастерской.

Главное сегодня

Песков рассказал, как изменятся отношения с США при новом госсекретаре
Войска на западе России подняты по тревоге
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии
"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге
Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ