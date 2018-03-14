На острове в Кольском заливе поставят памятник Николаю Чудотворцу

На острове Сальном в Кольском заливе будет установлен памятник покровителю моряков Николаю Чудотворцу по инициативе командующего Северным флотом Николая Евменова. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе V Международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", которая проходит сегодня в Мурманске.

- Монумент будет установлен на самой высокой точке острова со стороны Баренцева моря, недалеко от входа в главную базу СФ - Североморск, - сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Кроме того, памятник святому появится и в Мурманске. Его предполагается установить на пешеходной лестнице в районе дома №20 по улице Воровского. 11 марта там был установлен закладной камень. В церемонии закладки камня приняли участие Николай Евменов и известный российский путешественник Федор Конюхов. По его словам, бронзовый памятник высотой 6,5 метров будет установлен там летом 2018 года. Сейчас он находится в литейной мастерской.