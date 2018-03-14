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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржцы начали возвращаться в пострадавший от взрыва дом

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Жильцы дома на проспекте Народного ополчения в Петербурге, в котором накануне произошел взрыв, начали возвращаться в свои квартиры. Как сообщили "РГ" в пресс-службе городского ГУ МЧС, обитатели квартир в первом и пятом подъезде снова дома, а те, кто живет во втором и четвертом подъезде, забрали из квартир необходимые документы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Два человека ранены при взрыве в петербургском доме-корабле

Большинство жильцов, эвакуированных из дома после взрыва (326 человек), разъехались по родственникам. В пункте временного размещения - школе №399 - осталось порядка 20 человек.

Погибших нет, из пострадавших всего одного человека увезли в больницу на "скорой", его жизни ничто не угрожает. Еще шестерых стариков госпитализировали ввиду преклонного возраста.

Предварительная причина - взрыв газа. По всей вероятности, газового баллона. Спасатели отметили, что большого числа жертв удалось избежать благодаря счастливой случайности - когда раздался взрыв, большинства жильцов просто не было дома. В 17.53 они еще не вернулись с работы или учебы. Вскоре после взрыва вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить.

В настоящее время продолжаются работы по исследованию безопасности несущих конструкций.

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