Под Петербургом грузовик насмерть сбил пешехода

В Пушкинском районе Петербурга грузовик насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, трагедия произошла на 681-м километре Московского шоссе.

Около 03.15 ночи молодой человек, на вид около 25 лет, переходил дорогу в неположенном месте - ни "зебры", ни светофора не было. Грузовик Mercedes сбил его на полной скорости. Пешеход погиб сразу.

Очевидно, что погибший нарушил правила дорожного движения, тем не менее, региональное УГИБДД начало проверку, после которого будет принято решение о возбуждении дела.