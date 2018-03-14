Ученики поселка Петро-Славянка Колпинского района Петербурга вынуждены по часу добираться до школы. Родители вот уже три года просят у районных властей школьный автобус. Чиновники вроде бы не против, но предлагают всех детей перевести из ближайших школ в поселке Металлострой в учебные заведения Колпино или Понтонного.

Эта история началась в 2013 году, когда в Петро-Славянке, где живут 1292 человека, из местной школы №495 убрали среднее звено. Теперь здесь занимаются с 1 по 4-й классы, и есть несколько дошкольных групп.

Жительница Петро-Славянки Светлана Назарова вспоминает, что когда средние классы только расформировывали, чиновники из районной администрации обещали организовать в поселке школьный автобус. Но прошел учебный год, потом еще один, а автобус так и не появился.

Сейчас в учебных заведениях соседнего Металлостроя учатся 33 ребенка из Петро-Славянки. Сам 20-тысячный поселок расположен в четырех километрах от Петро-Славянки. Расстояние, в принципе, небольшое, к тому же поселки связывает автобус. Правда, до остановки с окраин поселка нужно пешком пройти 1,5-2 километра, причем многим жителям нужно еще пересекать железнодорожный переезд, который закрывается по несколько раз в день. Таким образом, даже если дети едут на автобусе, пешком до школы они проходят больше трех километров ежедневно. При этом автобус ходит в среднем раз в час, расписание часто не соблюдается. Те, кто опоздал, идут пешком. Дорогу сложно назвать приятной. Фонарей мало, тротуаров как таковых нет, путь проходит через промзону.

Жители куда только не обращались. И везде им очень сочувствуют, однако максимум, что могут сделать депутаты или уполномоченный по правам ребенка - это направить очередное письмо в администрацию Колпинского района.

- Если бы у района была возможность решить проблему, это было бы сделано. И власти района могут организовать жителям школьный автобус, но для этого в одной школе должны учиться не менее 30 детей из поселка, и родителям нужно договориться между собой, где будет это учебное заведение, - говорит официальный представитель Колпинского района Надежда Осипова.

На днях заместитель главы администрации района Наталия Путиловская обозначила жителям два учебных заведения, где есть свободные места: это школа N 452 в Колпино и школа N 400 в поселке Понтонный. Жительница Петро-Славянки Елена Тетеркина говорит, что из списка в последний момент пропали все школы поселка Металлострой. Это стало неприятным сюрпризом для родителей, ведь больше всего просят автобус как раз родители учеников, обучающихся в соседнем поселке.

В идеале жители Петро-Славянки хотели бы, чтобы автобус делал круг по всем учебным заведениям Металлостроя, и таким образом никому из детей не нужно было бы никуда переводиться. Но это противоречит самой идее школьного автобуса, которая подразумевает, что транспортное средство находится на балансе конкретной школы.

Неоднократно жители предлагали продлить маршрут рейсового автобуса. Но и здесь, как говорит Надежда Осипова, все непросто: в поселке Петро-Славянка доминирует частный сектор, улицы здесь узкие, и по нормативам организовать здесь двухполосное движение и поставить полноценные автобусные остановки просто невозможно. А значит, продлить существующий автобусный маршрут никак нельзя.

Родители даже были готовы за свой счет нанять автобусы, которые каждый день возили бы их детей в школы. Но частные перевозчики открестились от заказа - согласование перевозки детских групп занимает сейчас около двух недель. Каждый раз собирать целый перечень документов и готовить кипу бумаг для ежедневных рейсов до соседнего поселка владельцы автобусов никак не могут. Вот и получается безвыходная ситуация. Сейчас в Металлострое живут около 300 детей. Из них 75 - дошкольники и младшеклассники. Но в местной школе N 495 в классах по 5-6 человек, и с каждым годом число учеников снижается - жители поселка с самого начала стремятся отдавать детей в те школы, где можно учиться с первого по 11-й класс.

В мае из четвертого класса школы в Петро-Славянке выпустится всего 11 детей. Куда они пойдут учиться, родители пока не знают. В прошлом году выпуск был такой же, в итоге один ребенок пошел в пятый класс в школу Пушкинского района, еще четверо учатся в Невском районе. Поэтому пока неизвестно, соберется ли кворум для того, чтобы претендовать на централизованную перевозку.

- Если бы был автобус, родители с удовольствием отдали бы детей в ту школу, куда их организованно отвезут, - говорит Елена Тетеркина. - Кроме того, родители устали от постоянных обещаний и пытаются решить проблему, как могут: водят детей в школы рядом с работой, просят бабушек. Те, у кого есть автомобили, подвозят соседских детей.

К тому же люди боятся обрекать своих детей на стресс, переводить их в другую школу просто ради автобуса, в появление которого уже мало кто верит.